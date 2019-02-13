郭新政vs.珠寶商一天內官司1勝1敗　告人作偽證不起訴

▲郭新政與珠寶商的司法大戰，一天內1勝1敗，求償500萬勝，告珠寶商作偽證敗。（圖／資料照／翻攝自臉書）

記者楊佩琪／台北報導

台灣高等法院日前審理沈記玉飾小開沈昊諺詐欺珠寶商案，已故台北市議員李新的前女友郭新政，被判4個月有期徒刑定讞，郭女認為珠寶商嚴嘉慧在偵查期間作偽證，且涉嫌變造刑事證據，再提告訴。但檢方認為罪證不足，將嚴嘉慧不起訴處分。

郭新政另針對嚴嘉慧指控她詐欺珠寶部分，提起民事告訴，求償500萬元。台北地方法院判決嚴嘉慧及蕓賞珠寶，需各賠償55萬元，總計110萬，全案可上訴。

沈昊諺於2013年，向嚴女謊稱有客戶想買珠寶鑽飾，他可以代購、代銷，因此嚴女先後交付30件各約1克拉至9克拉，市價超過2億元的珠寶，但沈男幾乎將珠寶全部典當，花用殆盡。

而郭新政在事件爆發前，出資贖回其中10件珠寶，並與沈男約定，若沈男未能於2個月內分批付清郭女出的本金、利息，10件珠寶全歸郭女所有。法院判沈男友有罪外，認為郭女與當鋪業者共同偽造不實典當，依偽造文書罪判處4個月有期徒刑定讞。

但郭新政對判決不服，認為是嚴嘉慧在全案偵辦及審理期間作偽證，包括「我沒看到東西，所以不會給錢」、「我被迫付了500萬元，又被逼了付164萬元」等語；另偽造不實委託銷售合約3份，及拿不實Line對話張冠李戴。

不過檢方認為，嚴女的證詞並不足以影響判決結果，銷售合約部分，高等法院審理期間，包括沈昊諺皆已交代清楚細節，經比對，Line對話也未經變造，因此罪證不足，將嚴嘉慧不起訴處分。

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