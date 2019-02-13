影／「恐怖死角」87歲婦過斑馬線　2輛大貨車輾死她辯稱：沒發現

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名行動不便、87歲的張姓老婦，11日於過斑馬線時被一旁綠燈起步的40歲李男所駕駛大貨車撞上、捲入車底遭到輾斃，後方的李男同事52歲朱姓駕駛也輾過婦人殘肢，二男肇事後並未停車查看，竟將車輛直接開往大園區公司停放。平鎮交通分隊透過監視器畫面找到李、朱二名駕駛及肇事的大貨車，今依肇事逃逸致人於死函送法辦。

▲87歲老婦過馬路，遭起步大貨車輾過魂斷輪下。（圖／平鎮警分局提供）

桃園市交通大隊平鎮分隊分隊長黃仁廷表示，該起死亡車禍是發生在11日下午2時45分許，高齡87歲行動不便的張姓老婦，在平鎮區平東路一段98號前路口過馬路時，因老婦行動緩慢，沒走二步就被一旁綠燈起步的40歲李男所駕駛大貨車撞上、捲入車底遭到輾斃，後方的李男同事52歲朱姓駕駛也輾過婦人殘肢，二男肇事後並未停車查看，竟將車輛直接開大園區公司停放。

▲發生死亡車禍的平鎮區平東路一段98號前路口。▼老婦過馬路遭起步大貨車輾過魂斷輪下。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮交通分隊獲報後，立即透過監錄系統鎖定車號，並沿路調閱大貨車行行車動線，2個小時後在桃園市大園區找到了二部肇事大貨車及李、朱二名肇事駕駛，並在二部大貨車底部都發現老婦人血跡，而肇事的二名姓駕駛則供稱當時並未發覺有撞到人，警方目前除將肇事的李、朱二名駕駛依肇事逃逸致人於死函送法辦外，另調閱其他相關監錄畫面及採樣證據，以釐清整體事故經過。