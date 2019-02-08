初四「接財神」5大眉角2禁忌　「拜對時間」豬年財運旺整年

▲年初四又稱「接神日」，今年想要財運亨通，有6大眉角要注意。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

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農曆新年初四按造傳統習俗是迎財神的好日子，許多民眾都會選擇今天到廟裡求發財金，民俗專家表示，初四早上9時至11時是迎神接神最好的時間，民眾祭拜時，除了要注意5大「眉角」，也要小心不要誤觸2大禁忌，以免把財神爺趕跑。

一、 接五路

民俗專家表示，接五路也就是所謂的迎接五路財神，最好的時間為早上9時至11時，大家通常初四早上便會開始準備送神，除了可準備三牲、水果和酒菜等供品，也可準備財神最愛的糕點、糖果等甜品，以及金元寶、土地公金、五路財神金等香燭，朝住家大門方向拜拜。特別需要注意的是，迎財神時千萬不能小氣，家裡當天若有訪客，可將家裡最好吃的東西拿出來與人分享，迎財神又能帶來好人緣。

二、 送神迎神

根據傳統習俗，正月初四也是神明回到人間的日子，因此當天又被稱為「接神日」，俗話說「送神早，接神晚」，所以一般民眾會一大早備齊供品接神，送神活動則多在下午才會舉辦。

三、吃折羅

傳說灶神會在初四這天回來查戶口，所以人們不宜遠行，要在家中準備好豐富供品恭神，除此之外，家家戶戶還要把年節期間所剩下的剩菜做成大雜燴，也就是「折羅」，在這天食煮以代表來年不愁吃穿、招財進寶。

四、扔窮

由於過年期間不可以大掃除，要等到初四這天，才可以將室內打掃乾淨，並將垃圾堆聚在庭院中，就是所謂的「扔窮」，這樣做才能把窮神趕跑。

五、綁火神

此習俗源於中國大陸北方農村，初四時會將玉米梗或麥梗綁在棍子上點火，再從家中送到河裡去，代表新的一年家中不會有火災。

六、禁忌

禁忌方面，由於灶王爺這天會來查戶口，所以「不能出遠門」，另外根據民間習俗，初一至初四這段期間，「婦女也最好不用使用針線」。

過年期間民眾到財神廟拜拜求好運時，記得一定要報上自己的名字和住址，並告知準備了哪些供品，許的願望內容不能空洞，而是要能具體告知祈求的方向，例如希望能加薪多少、如何升遷等細節，才能獲得財神爺幫忙。

▼民眾到財神廟拜拜時，許願時要記得詳細說明內容。（圖／示意圖／記者李毓康攝）