國健署喊冤菸捐沒濫用　黃國昌：把我當笨蛋嗎？

▲立委黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

衛福部國健署戒菸治療管理中心被爆「偷吃」，舞弊時間長達數年，時代力量立委黃國昌昨記者會後在臉書批「國健署怠忽職守，竟還謊話連篇」，敬告國健署，「別想再包庇下去」。

黃國昌分12、13日在臉書PO文，關於記者會所說，國健署轄下的『戒菸治療管理中心』做假帳污菸捐錢及國健署怠墮導致舞弊的采虹藥局詐領金額攀升，兩個問題，會後有國健署的官員喊冤，「菸捐沒有濫用」、「一接到通知，就立刻停止對采虹藥局給付款項。」

他提到，針對做假帳，國健署根本「不敢回應」，「只說會調查」。黃國昌說，「假帳做好幾年了，之前都在睡嗎？如果真的不知道有問題，怎麼會有國健署的人看不下去檢舉？」而且貪污菸捐不是只有去年，「前年就開始了。」

黃接著說，近期兩次限制性招標，羅素英都是評審委員，在她「督導」下發生如此嚴重弊案，然後現在由她負責主導行政調查，請問這是「公然在打假球嗎？」昨天「當我面說謊的，正是這位羅大組長」。他更質問衛福部，2019年的標案，還是由此貪污團隊取得，要如何處理？

黃國昌怒罵，國健署想要用采虹藥局的問題轉移焦點就算了，「竟然當著我的面說謊！」他表示，采虹藥局虛報詐領補助的事健保署早就發現異常，也通知國健署，但卻被回覆「不必扣住」，「可以照發」。

「這位國健署的大官，以為我都沒有做功課、把我當笨蛋嗎？」他感嘆，當說謊卸責已成官員的標準反應、行政如何革新？政治吏治如何澄清？也敬告國健署高層，「別想再包庇、不要再說謊了！」

黃呼籲戒菸治療管理中心的主謀，「請出來面對、認錯道歉」，請檢調立即採取必要的偵查作為，「別讓這些人滅證串供」。

▲▼國健署與健保署往來e-mail。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

