一秒噴笑！政治人物為「這件事」　大玩COSPLAY　

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▲▼柯文哲、黃國昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、黃克翔、周書羽攝）

▲柯文哲、黃國昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、黃克翔、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

平常西裝筆挺的政客突然變裝讓人眼睛為之一亮，還記得台北市長柯文哲為宣傳觀光活動，扮成知名漫畫人物火影忍者笑翻網友，還有時代力量立委黃國昌扮成動漫《沉默的艦隊》裡面的艦長，高雄市長韓國瑜也曾扮成《精靈寶可夢》的小智。

▲柯文哲出席2017竹子湖海芋季開幕活動。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲出席2017竹子湖海芋季開幕活動。（圖／台北市政府提供）

●柯文哲辦火影忍者

柯文哲2017年3月參加竹子湖海芋季開幕活動，還響應主題「漫慢」，cosplay成「火影忍者」的角色「漩渦鳴人」。他受訪時笑說，自己是演員，不是導演也不是編劇，「我到最後一秒才知道變成這樣」，而這次海芋季結合動漫是農業科的想法，就試試看，大家高興就好。

▲▼柯文哲試跑卻摔倒。（圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲試跑卻摔倒。（圖／ETtoday資料照）

但不巧的是，柯文哲才扮完漩渦鳴人，下個月在世大運的宣傳活動上試跑跑道，突然重心不穩跌倒，照片在網路上瘋傳掀起討論；有網友將他跌倒瞬間的照片合成，笑稱「不愧是火影！」。

▲▼網友笑稱跟《火影忍者》主角跑步動作一樣。（圖／翻攝自PTT）

▲網友笑稱跟《火影忍者》主角跑步動作一樣。（圖／翻攝自PTT）

▲▼黃國昌兌現祭品cosplay扮成漫畫角色。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌兌現祭品cosplay扮成漫畫角色。（圖／翻攝黃國昌臉書）

●黃國昌扮艦長

時代力量立委黃國昌2018年為推動勞權公投連署，特別cosplay扮成漫畫《沉默的艦隊》的海江田艦長，除了穿上一身海軍制服外，也把眉毛畫粗更貼近角色形象，不過照片一放上臉書立刻引來網友噴笑，把他誤認成新黨發言人王炳忠。

黃國昌一改過去正經八百的形象，穿上海軍制服還把眉毛畫粗，在連署的攤位中奇裝異服的他特別顯眼，還有路過的民眾搶著跟他拍照留影，他也大方跟大家合照展現親和力。

▲▼黃國昌cosplay現身連署攤位。（圖／翻攝王炳忠、黃國昌臉書）

▲黃國昌cosplay現身連署攤位。（圖／翻攝王炳忠、黃國昌臉書）

黃國昌cosplay照片一放上臉書，網友幾乎一面倒的笑翻，大家對他的「粗眉」特別有興趣，放上卡通人物蠟筆小新跟兩金勘吉的圖片跟他對比，相似度高達9成。

▲▼準高雄市長韓國瑜在IG貼文，打扮成《精靈寶可夢》的主角小智，右肩上放著皮卡丘的布偶，並俏皮寫道「就決定是你了！高雄人！」他還用hashtag呼喚民進黨高雄市長參選人陳其邁。（圖／左翻攝韓國瑜IG；右翻攝陳其邁臉書）

▲韓國瑜打扮成《精靈寶可夢》的主角小智。（圖／翻攝韓國瑜IG）

●韓國瑜扮小智

高雄市長韓國瑜上任前扮成《精靈寶可夢》的小智，右肩上放著皮卡丘的布偶，並俏皮寫道「就決定是你了！高雄人！」還用hashtag呼喚民進黨高雄市長參選人陳其邁，「出來吧邁邁」、「皮卡皮卡」，笑翻粉絲！

其實，這是韓國瑜為了參加沈玉琳《謝謝琳來了》的節目要扮成路人模樣，製作單位還借了很多衣服，像是流氓裝、菜農裝也借了工人裝，小智服就是其中的一套，一開始韓國瑜還不想穿，直到製作人勸說：「柯P都扮火影忍者了」，才讓韓國瑜試穿了這套衣服。

韓國瑜扮成小智獲得不少好評，他上任後曾跟寶可夢公司接洽，希望他們能來高雄辦活動，高雄市觀光局長潘恆旭證實，目前已經在接洽中，最快將在高雄燈會2月期間，如果來不及的話希望5、6月能夠合作，藉此帶動高雄觀光。

▲▼準高雄市長韓國瑜，在IG扮成《精靈寶可夢》的主角小智，並俏皮寫道「就決定是你了！高雄人！」還標示「出來吧邁邁」。（圖／翻攝韓國瑜IG）

▲韓國瑜扮成《精靈寶可夢》的主角小智。（圖／翻攝韓國瑜IG）

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關鍵字：柯文哲,韓國瑜,黃國昌

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