湖南驚傳非洲豬瘟案例　上百頭豬隻死亡

▲非洲豬瘟疫情在大陸持續延燒。（圖／翻攝自中新網）

記者蔡浩祥／綜合報導

中國農業農村部新聞辦公室近日發布消息，湖南省永州市經濟技術開發區發生非洲豬瘟疫情，一養殖場共存欄生豬4600頭，發病270頭，死亡171頭。德媒報導認為，中國大陸有大約7億頭生豬，疫情給豬肉出省銷售帶來嚴重影響，也打亂豬肉供應鏈。

值得關注的是，這是繼年前 1 月 20 日寧夏回族自治區的永寧縣確診疫情後，相隔 20 天後再傳出非洲豬瘟，顯示大陸豬瘟疫情仍未完全控制。

官方通報指出，當地已採取封鎖、撲殺、無害化處理等措施，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）

自去年8月中國大陸發現首例非洲豬瘟疫情，海峽兩岸農業交流協會日前傳真信函給台灣農村發展基金會指出，截至2月1日曾有25個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬95萬頭。

德國之聲中文網認為，中國大陸目前有大約7億頭生豬，疫情給豬肉出省銷售帶來嚴重影響，也打亂了中國的豬肉供應鏈，在豬肉供過於求的地區豬肉價格下跌，農民也不被允許將豬肉運販到其他省份。

尤其與美國因貿易糾紛正互爭關稅，中國大陸養豬成本只會更高，讓養殖場業者雪上加霜。