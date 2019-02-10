　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

湖南驚傳非洲豬瘟案例　上百頭豬隻死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲非洲豬瘟 。（圖／翻攝自中新網）

▲非洲豬瘟疫情在大陸持續延燒。（圖／翻攝自中新網）

記者蔡浩祥／綜合報導

中國農業農村部新聞辦公室近日發布消息，湖南省永州市經濟技術開發區發生非洲豬瘟疫情，一養殖場共存欄生豬4600頭，發病270頭，死亡171頭。德媒報導認為，中國大陸有大約7億頭生豬，疫情給豬肉出省銷售帶來嚴重影響，也打亂豬肉供應鏈。

值得關注的是，這是繼年前 1 月 20 日寧夏回族自治區的永寧縣確診疫情後，相隔 20 天後再傳出非洲豬瘟，顯示大陸豬瘟疫情仍未完全控制。

官方通報指出，當地已採取封鎖、撲殺、無害化處理等措施，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）

自去年8月中國大陸發現首例非洲豬瘟疫情，海峽兩岸農業交流協會日前傳真信函給台灣農村發展基金會指出，截至2月1日曾有25個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬95萬頭。

德國之聲中文網認為，中國大陸目前有大約7億頭生豬，疫情給豬肉出省銷售帶來嚴重影響，也打亂了中國的豬肉供應鏈，在豬肉供過於求的地區豬肉價格下跌，農民也不被允許將豬肉運販到其他省份。

尤其與美國因貿易糾紛正互爭關稅，中國大陸養豬成本只會更高，讓養殖場業者雪上加霜。

ET快訊
「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！0偽裝被認出…網超羨慕
彰化排水溝驚見豬屍！　數袋動物內臟水上漂
超市「隱藏版好物」人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

關鍵字：非洲豬瘟,湖南,豬隻死亡

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳洲撤居留權　大陸富豪黃向墨：一個中國符合當地法律

影／騙不怕！網戀被放鴿子　30歲陸女搭一天一夜車沒錢回家

盼共商合作發展大計！習近平祝賀非盟第31屆首腦會議召開

大陸狠打地下錢莊！違法所得10萬以上「情節嚴重」開鍘

崔天凱：將兩國競爭解讀為零和遊戲　對中美關係傷害很大

湖南驚傳非洲豬瘟案例　上百頭豬隻死亡

俄媒：南極活動搞得最為風生水起的當屬中國

影／陸極地神舟「雪龍號」　抵南極中山站執行補給任務

影／港媒重磅披露　遼寧艦或進行電磁彈射系統試驗

《流浪星球》破30年票房紀錄　陸媒：和國家科技發展有關

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

澳洲撤居留權　大陸富豪黃向墨：一個中國符合當地法律

影／騙不怕！網戀被放鴿子　30歲陸女搭一天一夜車沒錢回家

盼共商合作發展大計！習近平祝賀非盟第31屆首腦會議召開

大陸狠打地下錢莊！違法所得10萬以上「情節嚴重」開鍘

崔天凱：將兩國競爭解讀為零和遊戲　對中美關係傷害很大

湖南驚傳非洲豬瘟案例　上百頭豬隻死亡

俄媒：南極活動搞得最為風生水起的當屬中國

影／陸極地神舟「雪龍號」　抵南極中山站執行補給任務

影／港媒重磅披露　遼寧艦或進行電磁彈射系統試驗

《流浪星球》破30年票房紀錄　陸媒：和國家科技發展有關

頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母子俱亡

慣竊女才剛繳完罰金　不到1年又手癢「200元坐墊也要偷」

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

《艾莉塔》全台票房1.2億！《阿凡達》導演「為了大女兒」翻拍　背後原因超暖

春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

日本推理神劇《草莓之夜》重新翻拍！　「主角大換血」網暴動

缺眼科醫！65偏鄉成模糊世界　郭政彰拍「女童偷哭」：忘不了

素顏霜是雞尾酒式產品　以遮瑕為主但「仍需防曬和卸妝」

李政宰「閻羅王」客串根本變主角！2018韓影5位搶戲王

畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

大陸熱門新聞

甜美校花網紅　電翻網友「被美哭..

金屬管穿喉灌2kg飼料養「肥美..

告白失敗　宅男減36公斤放生心..

陸賀歲片迎來「史上最慘烈」之爭..

綠茶婊Top5星座出爐！

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

4月底前要換要快！　第四套人民..

南京出土600年前「貓奴」公主..

四億陸客過年出國旅遊　不愛「血..

陸《流浪地球》票房破10億　科..

女兒變醜　做完親子鑑定他很愧疚

中國駐美使館發「重要通知」　點..

黑熊養到百公斤！老婦自首：養不..

只有共產黨能救地球！　《流浪地..

更多熱門

相關新聞

新年悲劇！湖南男子放「魚雷」炮竹　右手炸掉腸穿孔送院截肢

大陸湖南郴州一名27歲男子為了增加過年熱鬧氣氛，大年初二燃放威力強大的危險「魚雷」炮竹，不慎炸掉右手、炸穿腸孔，難逃送院截肢的命運。

基隆40公斤麝香豬　疑似遭棄養

福建省非洲豬瘟解除封鎖　恢復非疫情省份

華聞快遞／福建非洲豬瘟解除封鎖

陸客帶香腸闖日本　檢出非洲豬瘟

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面