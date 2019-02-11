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江西南昌推惠台40條　獎百萬補助昌台民間交流

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▲江西省南昌市。（圖／CFP）

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

在江西省去年循中央要求，頒布江西「惠台60條」後，省會城市南昌市日前發布《南昌市貫徹關於促進兩岸經濟文化交流合作若干措施的實施辦法》40條，涵蓋經濟、文化、創新創業實習、居住生活等領域，包括專列百萬元人民幣（約合新台幣457萬元）經費，以擴大昌台民間交流項目。

南昌市台辦指出，新年伊始，習總書記提出五項對台工作重大主張，重申「將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台胞台企提供同等待遇，讓大家有更多獲得感」，本次推出具體實施政策，以共享國民待遇，促進與實現昌台兩地同胞的認同。南昌惠台40條今年2月1日正式印發，今（11日）對外公開。

▲江西涉台商事仲裁中心成立，由國台辦投訴協調局局長王剛、南昌市長劉建洋共同揭牌 。（圖／翻攝中新網）

▲為協助台胞解決在江西發生的商業法務事件。江西涉台商事仲裁中心於去年8月成立，由國台辦投訴協調局局長王剛、南昌市長劉建洋共同揭牌 。（圖／翻攝中新網）

40條措施中，經濟合作交流20條、文化合作交流4條、創新創業實習7條、居住生活9條，包括加強駐昌金融機構與台資企業合作，提供融資服務；支持台灣青年來昌創新創業就業，提供實習、就業崗位，按照規定給予提供初期創業基金等。

對於台籍人才方面，可遵循南昌市相應人才政策、台胞子女在昌中考錄取加分投檔政策、指定醫院為台胞定點醫療機構，並優先保障台灣同胞搶救用血等。

為凸顯南昌當地特色，包括台胞台屬台企可參加市內各項評選，給予創新企業支持，和協助參與國有企業合資合作、中歐班列運輸優惠等，另在住房保障、醫療保健、子女入學等方面推動同等待遇。

值得注意的是，為進一步擴大昌台兩地民間交流，南昌市表示，市財政局專列了昌台民間交流項目經費100萬元人民幣。

據統計，目前南昌全市累計註冊台資企業637家，台商台胞近8萬多人，到南昌旅遊觀光、考察交流達5萬多人次，包括英華達、新日光、菱光科技等業者陸續前進南昌發展。

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關鍵字：南昌,江西,,惠台,兩岸

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