陸股收盤開門紅　滬指漲逾1%深成指漲3%

▲陸股在豬年首個交易日開出紅盤。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

豬年開春後第一個交易日，大陸A股三大指數收盤告捷，上證指述收報2653.90點，漲1.36%；深圳成指收報7919.05點，漲3.06%；創業板收報1316.10點，漲3.53%。

受中美貿易磋商進度複雜化影響，今早陸股開盤時走勢不一，上海證券交易所綜合股價指數開盤報2613.17點，跌0.19%，有別於前幾日開高預期；深圳成指開盤7695.17點，漲0.15%。另創業板指數則報1275.22點，漲0.31%。

不過截至收盤，三大指數午後保持穩步走強態勢，滬指收報2653.90點，漲1.36%，成交額1373億（人民幣，下同）。深成指收報7919.05點，漲3.06%，成交額1826億。創業板收報1316.10點，漲3.53%，成交額533億。





▲大陸股市。（圖／CFP）

《證券時報》引述業內人士分析，午後白酒、次新等板塊持續發力，市場賺錢效應較好，導致兩市近90檔個股漲停，鐵礦石、養雞板塊漲幅居前。



長城證券分析，春季行情尚未終結，2月市場仍面臨較好的政策和外部環境。 包括政策層面，地方兩會再到全國兩會期間的政策紅利值得期待，以及近期央行呵護資金面的意願較強，寬信用和支持實體經濟政策有望延續等。

海外層面來看，長城證券認為，美國聯準會進一步釋放鴿派信號，國內貨幣政策釋放更多空間。此外中央在資本市場對外開放步伐江持續加快，2月MSCI將決定是否提高A股納入比例至20%，使得外資流入A股趨勢有望延續。