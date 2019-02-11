豬年陸股開低　上海股市開盤跌0.19%報2613.17

▲陸A股開市兩樣情，上海證券交易所綜合股價指數開低。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

陸股豬年第一個開盤日兩市漲跌不一，上證指數開盤報2613.17點，跌0.19%，有別於前幾日開高預期；深圳成指開盤7695.17點，漲0.15%。另創業板指數則報1275.22點，漲0.31%。

春節期間，美國三大股指略微收漲，歐日及新興市場股市有所下跌。香港股市上週五低開後震盪向上，但由於美國1月製造業PMI數據超預期回升、美國聯準會官員發表鴿派言論，先前曾有機構預測陸股有望在新年開盤日開出紅盤。

另根據中國人民銀行（大陸央行）訊息，今日中央未開展逆回購操作，但因今日有200億元人民幣的28天期逆回購到期，當日實現淨回籠200億元人民幣。

國金證券發布2月A股策略認為，站在當前上證綜指2618餘點的位置，傾向於A股「躁動行情」有望延續，不過指數運行的過程可能相對曲折，指數階段性回暖在一定程度上將提前透支三月「兩會」行情，加以受制於目前基本面（企業盈利）的下滑，投資策略上不建議指數高位時追漲加倉。



工銀瑞信分析則稱，在當前全球經濟增速放緩而非進入衰退的宏觀背景下，投資者更為關注的是美聯儲等主要央行的貨幣政策操作。考慮到近期主要央行不斷釋放鴿派信號，政策面對股票市場的作用相對正面。

工銀瑞信表示，在中國經濟增長穩健的背景下，A股估值經歷去年的充分調整，估值目前亦處於歷史低點，已經具備較好的中長期配置價值。

中原證券認為，假期如果中美談判順利，風險偏好有望繼續抬升，節後市場表現或可期待。建議短期可以關注券商、貴金屬、基建、區域建設概念等板塊表現，中線關注金融、消費藍籌和通信板塊，長線繼續推薦關注成長價值板塊以及熱門行業龍頭。