過年8.23人轉戰微信發紅包！　「出遊＋宅在家」為年初一首選

▲用通訊軟體微信「發紅包」在大陸風行已久。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

微信發紅包是大陸流行的拜年方式，今年除夕（4日）到初五（9日）有8.23億人次收發紅包，其中，除夕夜的用戶活動最為頻繁。據統計，「90後」實現發出最多條訊息、最多條朋友圈、最多個表情包，以及收發最多次紅包的「四個最」。此外，隨著電影《流浪地球》的熱映，原著成為微信讀書上最受歡迎的電子書。

據微信官方10日發佈的2019年春節數據報告，從除夕到初五期間，微信訊息發送量同比增長64.2%；8.23億人次收發微信紅包，同比增長7.12%；除夕當天單日消息和朋友圈信息量達到頂峰。其中，「90後」發出最多條微信消息、最多條朋友圈、最多個表情包，以及收發最多次微信紅包。

報告顯示，紅包收發總量排名中，北京、廣州、重慶成為TOP3。其中，收發量最大的北京被譽為「年度紅包城市」，同時，因紅包發送和收取量均為最大，成為被人羨慕的「最懂得愛與被愛滋味」的城市。

春節假期被許多人視為進行社交、運動和充電的黃金時段。據統計，除夕到初五，微信運動全體用戶共走出了9.63億步，同比增長50%。按照平均每步0.5公尺計算，微信運動全體用戶已經「走完」地球一圈，其中，1.3億人走出超過1萬步的成績。

報告顯示，大年初一的國民運動量形成兩極分化，這一天步數超過1萬步的人最多，但運動不足100步的人數也最多。其中，80後與90後整體佔比60.7%，超越了大陸國慶（10月1日）的56%。

對於宅在家的人來說，不少人選擇用微信讀書或小遊戲來打發時光。報告顯示，微信讀書全體用戶共閱讀1510萬小時，而「90後」閱讀時間最長。此外，電影《流浪地球》的熱映帶動了閱讀原著的熱潮，微信讀書數據顯示，《流浪地球》成為春節最受歡迎書目。

▼春節檔電影《流浪地球》票房突破20億人民幣。（圖／CFP）