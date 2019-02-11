年後轉職！高雄人問「台北6萬vs.高雄4萬」怎選　網勸回家：前者買不到未來

▲許多人選擇到台北工作。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

領到年終獎金後，許多人會利用年假修改履歷，醞釀年後轉職。一名網友表示，「年後又到找工作的時節了，今天考慮兩個區位」，分別是台北開60k、以及高雄40k的工作，想問大家會怎麼選擇。話題引發熱論，其他人分成兩派給出建議「台北，房租+物價沒差到那麼多」、「我會選高雄，買房比北部容易多了」。

一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，年後又到了找工作的時節，「今天考慮兩個區位：台北開60k，工作非常好找、進修資源多；高雄40k，工作普通好找」，不過兩邊的薪水大概都不太有漲幅。原PO忍不住求建議「想問一下哪裡好？哪裡推薦？」原PO也說，他的老家在高雄，「不過工作地點離家遠可能也是要租個房」。

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▲原PO表示，他的家鄉在高雄。（示意圖／記者陳韋帆攝）

看到貼文後，鄉民紛紛留言，有人認為這樣條件比起來，一定是台北比較好，「就算高雄60k 我也會選台北」、「高雄我不行，又熱又沒水，台北算是淨地了」、「我覺得還有一個考慮點是勞權，台北會比高雄強些，休假跟一些福利權益較好」。

也有人覺得高雄比較好，「高雄吧！一樣工作到退休，高雄能有間還完房貸的中古屋」、「看工作性質，不會再漲的話高雄」、「我選高雄，因為我超級討厭下雨天，下雨我心情就不會好」、「家鄉40k吧！台北60k你也買不起未來」。

不過高雄人也出來留言，熱論原PO開的薪水價格，「高雄哪裡找40k？可不可以教教我」、「我高雄人，我在高雄要找到40K的可說是非常之難，高雄普遍低薪」、「高雄我如果有40K的工作，我早就立馬訂車票連夜搬回家了」、「高雄有40k應該需要執照吧？」

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