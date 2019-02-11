陸互聯網催生萌寵經濟　「保險、傢俱、攝影」潛力足

▲大陸白領藉飼養寵物緩解生活壓力。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

中國寵物數量從2010年的9601萬隻增加到了2017年的1.68億隻，寵物家庭佔比達到17%，而在大陸「互聯網」的普及下，越來多年輕人透過網路平台「吸貓」和「遛狗」，帶動大陸的寵物經濟與消費升級，包含寵物保險、餐廳、服飾、攝影、傢俱等，都是後勢看漲的產業。

《中國新聞社》報導，各大社交平台上的寵物視頻是互聯網上最受歡迎的內容之一，顯示由互聯網帶動的「萌寵風潮」席捲而來，受到年輕網民的追捧。與此同時，寵物流量也創造了巨大的商業價值，由寵物消費帶來的「寵物經濟」、「它經濟」，成為新消費時代的特徵之一。

一名「90後」的白領小霏在受訪時提到，自己平時工作繁忙，但無論多晚睡覺，睡前都會花上半個多小時看一看微博、抖音等平台上的寵物照片和短視頻，因為看寵物視頻很快樂，有一種被「治癒」的感覺。

小霏提到，這幾年，社交媒體和短視頻平台上出現了不少以寵物為主要內容的帳號，收穫眾多關注者，寵物的擁躉中，很多都是像她這樣無暇照顧寵物，只能「雲吸貓」「雲養狗」的年輕人。

報導提到，無論是「雲養」還是「親自養」，中國人對寵物的喜愛越來越深。有數據顯示，中國寵物數量從2010年的9601萬隻增加到了2017年的1.68億隻，寵物家庭佔比達到17%。此外，喜愛貓咪的「吸貓」人群達5000萬人，消費者規模近3000萬人。

對此，專家表示，收入的提高為寵物經濟及寵物消費的快速發展奠定基礎，日益增長的單身人群和老齡化程度則間接推動了「它經濟」的發展，通過養貓狗等寵物以寄託情感，正成為新的消費和生活習慣，寵物對於主人的意義也從「附屬品」向「陪伴者」轉化。

近年來，基於寵物形象的衍生創作與創意出不窮，受到年輕消費群體的喜愛，從寵物表情包到影視、動漫、圖書和遊戲等衍生產品，呈現持續增長趨勢。

寵物保險也是熱門的新興服務行業，從醫療險到責任險，隨著寵物市場成熟、消費者保險意識的提升，寵物保險行業有不小的增長潛力。

寵物與餐飲行業的結合也是寵物經濟的熱點之一。貓咪咖啡館、寵物餐廳等融合了寵物主題的餐飲業態，近年來成為各大城市的標配，是很多年輕遊客「打卡」的必去之地。

此外，寵物產品及服務的豐富開拓了不少新「腦洞」，智慧型寵物用品、寵物攝影、寵物潮牌、寵物傢具定制等新產品拓展了寵物經濟模式，也代表了寵物經濟從原本的「陪伴+互動」模式，變成更豐富的一站式簡單養育模式。