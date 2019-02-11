男風流成性不顧家　他生病住院妻去探視…竟是別的女人在照料

▲廖姓男子婚後長期在外居住，並與多名女子交往，未盡家庭責任，親子關係極度疏離，廖妻提離婚之訴，台南高分院判准。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名廖姓男子風流成性，與妻子結婚後，長期獨自在外居住，未盡照顧家庭責任，還不斷與不同女子交往，廖男生病住院卻是其他女人照顧，廖妻憤而訴請離婚，廖男雖完全否認指控，但法官認為，廖男在外居住長達20年，未盡照護家庭責任，親子關係疏離，又多次交往親密女性對妻子不忠，判准離婚，全案可上訴。

廖妻向法院主張，她與先生1993年7月2日結婚，育有一子（已成年），婚後尚稱和睦，但先生個性風流，婚後不斷與其他女子交往，兩人常發生爭吵，1998年間以開店做生意為由，自行在外開店，多數時間獨自住於店內，僅偶而缺錢花用時，才回住處向她開口拿錢。

2008年，廖男因病住院，廖妻前往醫院探視，竟發現有一女子照顧他，經交談始才知廖男向該女子謊稱太太已死亡，並以假名與該女交往，她與廖男為此爭吵，雙方協議離婚，但事後廖男拒不協同辦理離婚登記，且廖男即至新北市生活，再與其他女子交往，廖妻認為廖男未盡人夫之責，離家長年不履行同居義務，惡意遺棄妻子20年，請法官判准離婚。

廖男則主張，婚後原共同居住台南，全家於10年前搬去台北居住，妻子2年前自己返回台南居住，以照顧中風母親，廖男否認缺錢時始回家向上訴人借錢，也否認曾與其他女子交往，也未對外說妻子已死之事。

惟廖男的兒子到庭證稱，他小時候都跟母親住在一起，國中畢業後到台北與父母同住，約2年之後就入伍了，他感覺「有沒有這個父親都一樣」。

台南高分院法官認為，廖男於婚姻期間自行在外長期居住，未盡家庭照護維持責任，親子關係極度疏離，廖男又多次交往親密女性，對妻子不忠心，對婚姻廖男應負主要過失責任，廖妻請求離婚，於法有據，判准離婚。