「平價甜點天后」網爆愛！一年賣出490萬片　全聯人氣4大天王降臨

▲全聯甜點被網友評選為2018年10大夯品之一。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

為持續穩坐超市龍頭寶座，全聯這兩年以烘焙、甜點與熟食做為超市差異化戰略武器。其中，自有品牌甜點We Sweet更受到網友喜愛，甚至被票選為2018年10大夯品之一。

本土起家的全聯已是全台最大連鎖超市霸主，不僅店數將近1000家，其去年整體營收更逼近1200億創歷史新高，而這背後靠的就是3點祕技，分別是「集點、甜點、慶典」，讓全聯即使在大環境不景氣下，仍以快達成今年業績目標。

其中，自有品牌甜點We Sweet的去年整體業績更上看13億，自推出4年來業績大幅成長4倍。業者指出，整體甜點銷量去年賣破2000萬盒，其中最熱銷的檔期為We Sweet x Hershey’s聯名甜點，創下破億業績。

而超人氣甜點天后「冰心蛋糕捲4入 經典交響曲」，則成為去年最暢銷甜點，共賣出123萬盒，等於超過490萬片冰心蛋糕捲被消費者買回家。「法式布蕾派」也賣出7000萬的佳績，榮登2018年銷售金額最威的高CP值甜點。

至於甜點黑馬則由北海道季中的「北海道雙重起士燒」奪得，雖然其價格為甜點類價格較高，一個要價95元，但仍備受消費者喜愛，銷售金額約有5000萬元。

全聯表示，除持續鞏固瑞士捲、起士、泡芙及布丁四大天王的品類外，也在口味上推陳出新，例如去年推出的千層蛋糕、鬆餅瓦芙燒系列與和果子為基底的糰子、蕨餅的慕斯類杯裝甜點等，預計今年將推出更多新品，吸引更多年輕人關注。