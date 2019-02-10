台籍陸醫協會成立　提供在陸台人最快就診平台

▲台灣台籍陸醫協會成立大會。（圖／張育瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／台北報導

來自北京、上海、南京、廣州、福建等地100多位台籍醫師，7日在台北成立台灣台籍陸醫協會，未來將爭取落實協助大陸台籍醫學生考取大陸醫師資格證、協助剛取得醫師資格證的醫師就業等服務，並定期舉辦學術論壇發表學術期刊、提供旅陸醫師法律諮詢，提供台商、台幹等人士最快速的就診平台。

協會發起人張育瑛為上海中醫藥大學針灸推拿硕士、博士，現任上海瑞東醫院中醫科主任，她表示，協會成立後期許能夠落實協助大陸台籍醫學生考取大陸醫師資格證、協助剛取得醫師資格證的醫師就業、並定期舉辦學術論壇發表學術期刊、提供旅陸醫師法律諮詢、輔導台籍陸醫成立門診部、透過網路媒體公眾號發表各地台籍陸醫醫師駐診資訊。

據指出，該協會由台灣台籍陸醫醫師協會是由台灣人在大陸具有醫師資格證書的醫師組織。目前組織有大陸醫師資格證書的台灣醫師150餘人組成，宗旨是「創造最好的醫療服務團隊」，團結台籍陸醫、發揮台籍陸醫愛心推廣醫學、救死扶傷、普及醫療、舉辦義診、學術交流等，為兩岸健康醫療發展建設做貢獻。

據了解，該協會的發起緣由是張育瑛次籌組下鄉義診服務民眾。團隊獲得大陸多個機構鼓勵及支持。因此發起成立台灣台籍陸醫醫師協會及台籍陸醫醫師基地。經籌備台灣內政部等單位審批，終於在2018年08月22日獲得獲得台灣審批同意申請，並於2019年02月07在台北舉辦成立大會。