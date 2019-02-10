開工日好Blue北東濕涼低溫16°C　12日起轉晴氣溫回升高溫↑至25°C

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農曆春節連續9天的假期一轉眼就結束了，明（11日）就是開工日，未來一周的天氣中央氣象局用一張圖告訴大家，開工日這天北東陰涼帶水氣，低溫約16°C，中南部天氣晴，從12日起一連三天全台各地溫暖，南台灣高溫上看30°C。





▲開工日北東濕涼。（圖／中央氣象局提供）

從中央氣象局提供的一週天氣資料可知，11日持續受到東北季風影響，北部、東部天氣陰冷，甚至會有些局部的短暫雨。週二到週四期間明顯回暖，除了基隆和宜蘭有短暫雨之外，全台天氣穩定晴朗，北部高溫上看25°C。週五起又有一波東北風來報到，北東雲量增多開始有短暫雨出現，到了週六溫度也會跟著掉。

▲11日開工日，北東陰涼，低溫來到16°C。（圖／記者張一中攝）

氣象局也表示，週二至週六西半部地區，清晨和夜晚容易有局部霧或低雲影響能見度，用路人請多留意；週三至週六清晨金門、馬祖也容易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象專家彭啟明則表示，11日開工日，東北季風還是在，北台灣偏涼，一直要到週二東北季風減弱，風向轉偏東風，北部天氣才會好轉，氣溫也才會回升。週三到週五各地天氣大致穩定，只有花東地區有局部短暫陣雨，下一波的東北季風預估將在週六南下，到時候迎風面地區的天氣將再度出現新的變化。