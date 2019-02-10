飛行傘卡高壓電纜！教練「剪掉傘繩」脫困...墜30m高慘死

地方中心／花蓮報導

花蓮萬榮鄉10日上午10時許發生意起飛行傘墜落意外，其中一名王姓教練（58歲）被發現時已經沒有呼吸心跳，緊急送往鳳林榮民醫院，但急救後仍宣告不治；而陸客則是受重傷，直喊「腰椎好痛」。警方初步研判，飛行傘被高壓電纜線勾到，王男為了脫困自行剪掉傘繩，不料卻失足墜地慘死。

▲飛行傘墜落 。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警消表示，王姓教練操作飛行傘載陸客進行雙人飛行，從萬榮鄉明利山的飛行場起飛，不料中途卻卡在檳榔園旁的高壓電塔，雙雙懸掛在高壓電旁、十分危急，後來教練用工具剪斷繩索，沒想到2人便從30多公尺高的地方墜地。

警消指出，王姓教練被發現時已經沒有生命跡象，送醫搶救仍不治；而一旁的陸客可以簡單交談、描述事發經過，但神情相當痛苦，直喊「好痛」，就醫後已經無生命危險。

▲教練被發現時已經無生命跡象。



據了解，王姓教練在2年內考取初級、中級、高級飛行員檢定，還常常參與飛行傘界的重要比賽，飛行經驗算是豐富，但沒想到仍發生意外。警消初步研判，事發時風大，且山區有霧，有可能沒有算好距離、高度，導致飛行傘被勾住。

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