新北狼教練涉猥褻女學童 「睡覺模樣太可愛」遭起訴

▲女童在桌球狼師帶返家訓練時，疑遭到親吻、撫摸，家長得知後氣的提告。（圖／Pexels提供）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區某間國小，爆出一邱姓桌球教練對正在午休的未成年女童猥褻。在2016年間，邱男不僅偷親正在午睡的桌球隊女童，還用手撫摸女童胸部，女童的父母氣得找邱男質問，邱男雖然立即道歉並坦承犯行，還簽下悔過書強調將退出桌球界，但女童父母發現，邱男竟還繼續在學校教球，避免再有其他孩童受害，決定提告，新北地檢署將邱男提起公訴。

根據起訴書指出，邱男在新北市某間國小擔任桌球教練，2016年間邀請球隊學生到家裡吃午餐，卻趁學生吃飽在午睡時，偷親1名女童的嘴並用手撫摸胸部。女童返家後，將教練的行為告訴父母，父母一聽氣炸，跑到學校質問邱男。當時邱男多次向女童的父母道歉，並簽下悔過書不再對女童下手，也將退出桌球界，不再做任何教學行為。但過了一陣間，女童的父母發現邱男竟還在原學校上課，擔心還有更多孩童受害，決定提起告訴。

邱男遭女童父母提告後，卻辯稱只有親吻女童的臉頰，還強調「因為睡覺的模樣太可愛了！」才會忍不住親一下，否認撫摸女童的胸部，表示當時是要將熟睡的女童抱起，不小心碰觸到。

但檢方認為，邱男在警方製作筆錄時，明明坦承猥褻女童，卻在法庭上否認，加上女童父母提供邱男當時傳訊道歉的訊息紀錄及悔過書佐證，因此不採信他的辯詞，依乘機猥褻罪將邱男起訴。

據了解，邱姓桌球教練曾任教過新北網溪國小、北市東門國小、新北文聖國小、北市新和國小、最後在板橋某間小學爆發出醜聞，而邱姓教練也曾在學費問題上爆出多次爭議。猥褻女童案一爆發，就有家長表示，邱男個性非常奇特，在比賽時指導學童，都會直接以親吻方式，作為鼓勵的表示，不排除多年來已有多名女童受害，只是家長為了息事寧人都未提起告訴。

也有家長透露，邱男非常執著於訓練，除了在學校的訓練時間外，也會邀約有選手夢的女童，到自己家中額外收費加強訓練，而這些額外花時間、費用加強的選手，也都會在邱男的家中用餐休息。

▲女童疑似被狼師帶到位在板橋江翠市場旁，一處巷弄內的透天厝，以加強訓練的名義遭到性侵。（圖／記者趙永博攝）