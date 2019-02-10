夫幫損友搶銀樓　妻「帶1歲娃陪挑」崩潰：完全不知道...

記者陳凱力／新竹報導

大過年搶銀樓！新竹縣21歲的吳姓男子愛賭成性欠了龐大賭債，因遭人逼債，鋌而走險，竟揪28歲林男策劃搶案，2人假扮2組買金客，林男還找來不知情的妻子抱著1歲嬰兒，分散店家注意。吳男趁店家忙著推銷時，趁隙搶走5條金項鍊，案發當下林男還扮好人要協助抓人，私下卻暗中與吳男去新竹市銷贓，警方調閱監視器，立即鎖定吳、林2人，4小時內逮捕2人，訊後將2人依搶奪罪嫌移送法辦。

▲林男帶著妻兒佯裝成客人挑金飾，其實卻是同夥，知道事情真像後整個崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹北分局表示，9日晚間7時許1名男子在銀樓搶走5條金項鍊，店家指出，當時有2組客人看金飾，正當他忙著向另一人介紹時，搶嫌即抓著5條、8兩重、約40萬元的項鍊拔腿狂耷，店家立即報警。

警方調查，吳男有搶奪和毒品前科，過年前因欠20多萬賭債，遭債主逼急了，才動手搶銀樓，他事前先觀察逃跑地形，並找來林男助陣。為了取信店家，林男找來不知情的老婆與1歲嬰兒，假裝購買滿歲禮，甚至假裝成見義勇為的民眾幫忙追趕搶匪。

▲吳男有搶奪和毒品前科，過年前因欠20多萬賭債，遭債主逼急了，才動手搶銀樓。（圖／記者陳凱力翻攝）



警方指出，林男事後與吳男會合，立刻拿著5條共8兩多的金項鍊先後前往新竹市多間當鋪、銀樓銷贓，警方發現2人正銷贓，鎖定正在變賣的2嫌，4小時內將2人順利逮捕到案。

吳男供稱，在外欠下20多萬賭債，還欠同夥的林男9萬元，認為民眾過年期間會買金飾保值，才趁著年節行搶，沒想到還是被警察抓了。而銷贓後得手的34萬，已先還給吳男9萬元。

警方指出，原價約40萬的5條金項鍊，遭2人賤賣34萬，林男一度辯稱不知情，後又改口說自己也是吳男的債主，警方出示兩人在銀樓典當的畫面，才讓他坦承犯案。

▲林男事後與吳男會合，立刻拿著5條共8兩多的金項鍊先後前往新竹市多間當鋪、銀樓銷贓，警方發現2人正銷贓，鎖定正在變賣的2嫌，4小時內將2人順利逮捕到案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

林妻表示，不認識吳男，2人也無經濟壓力，結婚2年多育有1子，完全不知道丈夫竟共謀犯下搶案，讓她直呼「令人太難過了」。