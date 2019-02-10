影／港媒重磅披露　遼寧艦或進行電磁彈射系統試驗

記者蔡浩祥／綜合報導

港媒披露，大陸解放軍首艘航母「遼寧艦」未來可能採電磁彈射系統，進行艦載機起飛測試。據悉，遼寧艦經半年多改裝，電戰、指揮系統已升級，倘若安裝電磁彈射系統，不僅是技術上的突破，更意味著遼寧艦將成為解放軍艦載機飛行員訓練的重要平台。

香港《南華早報》報導，今年4月23日，解放軍海軍將迎來建軍70周年，已結束四次海上測試的解放軍二代航母（002型），很可能在閱艦式公開亮相。

報導引述不願具名的解放軍前海軍官員說法稱，未來解放軍著力打造二代航母，屆時將安裝電磁彈射系統，遼寧艦經改裝後，可成為艦載機飛行員訓練平台。

美國海軍「福特號」核動力航母，採用的正是電磁彈射系統，該系統可允許艦載機配備更多武器、燃料，擴大航母作戰範圍，一直是解放軍海軍極力追求的重要核心技術之一。

▲遼寧艦。（圖／CFP）

解放軍航母艦載機「殲-15」已推出改良型，改裝新一代中遠端空對空飛彈、霹靂-10紅外成像制導空對空飛彈等；不過，礙於仍採傳統滑躍式彈射系統，無法滿載武器、燃料。

近日網上也出現殲15D電子戰飛機的圖片，從相關圖片可以清楚看到殲15D電子戰飛機已經塗上海軍塗裝，表明飛機已經接近設計定型，即將交付部隊。

其實，遼寧艦經半年多改裝，電戰、指揮系統已升級。新加坡《聯合早報》分析，遼寧艦本次升級，換裝不少與解放軍自產航母相同設備，以利於今後兩艘航母聯合作戰。是否為電磁彈射系統安裝預作準備，仍有待觀察。

▲遼寧艦艦載機「殲15」。(圖／取自微博)

報導引述大陸軍事專家周晨鳴分析指出，預計到2035年，解放軍海軍將擁有四個航母戰鬥群，若無電磁彈射系統，作戰能力將遠遠落後美軍航母戰鬥群。

他表示，一位專業艦載機飛行員，至少要有10000小時訓練經驗，目前解放軍艦載機飛行員仍靠模擬電磁發射系統在內海進行訓練，尚無法完全應對實戰環境。