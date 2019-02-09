　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總理：我只是平民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）經常出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏汶叻公主回到泰國後，經常出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

已故前泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）與詩麗吉王后（Queen Sirikit）的長女烏汶叻公主（Princess Ubolratana Rajakanya）8日投下震撼彈，由所屬政黨泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）宣布角逐3月24日的總理大選，成為首次參選的泰國王室成員。對此，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）9日發表聲明稱，王室成員參政並不符合憲法規定，烏汶叻公主的行為「十分不妥」。對於敏感身分，烏汶叻則表示，她早就放棄王室身分，現在只是一個平民。但泰愛國黨已在9日宣布，「會遵從泰王命令」，同時取消烏汶叻的造勢活動。

根據外媒報導，泰愛國黨在總理大選候選人登記日的最後一天宣布，即將提名現年67歲的烏汶叻公主參選總理。烏汶叻公主出生於瑞士，不但長相艷麗，更先後取得美國麻省理工學院（MIT）數學理科學士學位，以及加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生學碩士學位。然而在1972年，烏汶叻公主為愛放棄王室頭銜，嫁給美國人詹森（Peter Jensen），此後便一直在美國生活，直到離婚後才再度回到泰國。

▲▼泰國國王、泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功間接表態，反對胞姊參選總理。（圖／達志影像／美聯社）

泰王9日臨時發表的電視聲明中先是稱，「烏汶叻公主雖然已辭去爵位，但仍是王室令人敬愛的家族成員，長期以來更持續參與公務。」沒想到話鋒一轉，泰王便表示，「高層的王室成員與政治拉上邊，不但違背皇室長久的傳統，更是違反了國家文化，十分不恰當。」間接暗示了反對烏汶叻公主參政的立場。

聲明中提到，在泰國，國王凌駕於政治之上，地位尊敬，不容冒犯，憲法承認王室的特別地位和君主立憲制，此例適用於國王、王后、王位繼承人以及與其他高階王室成員。所有王室成員適用於「非政治化」，因此不可以出任公職，因為這是違憲且違反君主立憲傳統的行為。

烏汶叻公主在8日晚上透過IG回覆稱，自己早就已經放棄王室頭銜與爵位，現在就跟其他泰國人一樣，只是一名平民，亦沒有任何特權。怎知，泰愛國黨卻在9日緊急宣布，「吾黨遵從王室命令，並效忠國王與所有王室成員。」原本預定於9日舉辦的造勢活動更因此被迫取消。

▼泰國公主烏汶叻參選總理之路出現變數。（圖／路透）

▲▼ 泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）參選總理。（圖／路透）

ET快訊
許瑋甯女神基因來自她！媽難得同框「凍齡嫩臉」網全看傻
老婆笑他笨「車怎麼停這樣」！老司機秒暴動狂讚車主專業

關鍵字：泰王,瓦吉拉隆功,烏汶叻公主,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

極地渦旋凍爆！美國人瘋「滾水挑戰」...熱水沒結冰慘被燙傷

請客只請速食店！社工生前超摳門　竟秘密捐贈3億助弱勢童

一起戒酒不流行了！　美國「戒網互助會」幫你擺脫電玩

創立「認真找女友官網」推銷自己　他收到50份申請超高人氣

5歲女童睡夢中遭強綁「性侵後曝屍街頭」　印度每13.5分鐘就有人受害

泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總理：我只是平民

清潔員染賭癮討錢！「刀子+陶碗」狂毆　92歲阿嬤慘被揍到毀容

影／不准死在這！世界唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前得先走

西班牙2火車「迎頭對撞」釀至少1死上百傷　民代曝：人為疏失

日本用3分鐘影片告訴你「什麼是5G時代」！一面鏡子就能看病

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

極地渦旋凍爆！美國人瘋「滾水挑戰」...熱水沒結冰慘被燙傷

請客只請速食店！社工生前超摳門　竟秘密捐贈3億助弱勢童

一起戒酒不流行了！　美國「戒網互助會」幫你擺脫電玩

創立「認真找女友官網」推銷自己　他收到50份申請超高人氣

5歲女童睡夢中遭強綁「性侵後曝屍街頭」　印度每13.5分鐘就有人受害

泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總理：我只是平民

清潔員染賭癮討錢！「刀子+陶碗」狂毆　92歲阿嬤慘被揍到毀容

影／不准死在這！世界唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前得先走

西班牙2火車「迎頭對撞」釀至少1死上百傷　民代曝：人為疏失

日本用3分鐘影片告訴你「什麼是5G時代」！一面鏡子就能看病

16：20台北士林規模3.2地震　最大震度陽明山1級

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

中職／富邦悍將第2階段春訓開始！20日迎戰韓職巨人

更新／華航勞資重回談判桌卡關2小時　資方先釋善意「僱傭關係存續」

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

「超額責任險」5大好處盤點！2000元加保A到跑車免驚

同儕效應大到腦波變弱　難怪陪逛街的也掏錢跟著買

新年更新旅遊清單！「9個獻給獨旅女孩」的旅遊目的地

女性越獨立=情路坎坷？專家曝「單身原因」...你懂經營嗎？

高嘉瑜變髮一次看！招牌公主頭變妹妹頭依然超可愛

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在..

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓..

美女DJ殺貓分屍　檢盼更多證據..

28歲存790萬！他曝存錢大絕..

狗狗染毛嚴重過敏灼傷…耳朵掉了

體驗貧窮　富家女：我的人生是天..

英超28歲球星遺體尋獲

英超球星失聯　愛犬窗邊等他回家

地獄朝鮮，財團經濟體下的88世..

男咬一半雞肉　嚇見肉藏有蠕動肥..

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒..

薩利機長傳奇　哈德遜奇蹟10週..

白宮宣布：中美2／14～15北..

更多熱門

相關新聞

即／川普：將於越南河內會金正恩

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間8日在推特上宣布，與北韓領導人金正恩的第二次峰會確定將於越南河內舉行，日期為本月27至28日。他提到，「我很期待見到金委員長並推動和平的進程！」

狗狗染毛嚴重過敏灼傷…耳朵掉了

泰政壇震撼彈！67歲公主參選總理

菲國南海填海造陸　中方派船艦包圍

菲律賓麻疹大爆發！861例疑感染

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

華航機師薪水、休假、工時全曝光　

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面