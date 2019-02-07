小王戰人妻50次「台北PK到宜蘭」還車震　寫性愛心得辯：是色情小說

▲人妻跟小王1年半內到摩鐵狂戰50次，甚至還在路邊車震。（示意圖／記者李鍾泉攝）



突發中心／台北報導

台北一名陳姓男子因為失戀，找已婚的高女吐口水，不料2人卻因此發生婚外情，從大台北的摩鐵戰到宜蘭礁溪的溫泉酒店，1年半就搞了50次；高女丈夫發覺異常後在檢查EMAIL，發現2人竟然寫下性愛心得，氣得提告妨害家庭，但陳男卻辯稱「是在寫情色小說」，檢方不信其說詞仍起訴，法院則因陳男遲未賠償判他6個月徒刑，得易科罰金。

根據《蘋果日報》報導，陳男、高女及丈夫都在同一家科技公司上班，因為高女丈夫覺得妻子行為有異，檢查手機後發現他與陳男的對話全都上鎖，最後在妻子的電子郵件內發現2人交換的做愛心得過程，當面質問妻子，而高女眼見事跡敗露，也老實說是因為對方失戀找她訴苦，日久情深才發生關係。

高女拿出GOOGLE日曆，上面詳細登載跟陳男偷情的地點跟日期，從2014年11月23日第一次開始，他們上遍大台北汽車旅館，甚至還到宜蘭礁溪的溫泉酒店，甚至有次直接停在路旁玩車震，直到2016年7月就發生了50次性關係，讓高女丈夫氣得對2人提告妨害家庭。

陳男到案後卻辯稱是在寫情色小說，聲稱跟高女沒有發生過關係，檢方不採信仍將2人起訴；高女丈夫事後撤回妻子告訴，陳男在開庭時也承認當小王，但卻沒有跟丈夫達成和解賠償，法官判他6個月徒刑，得易科罰金。

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