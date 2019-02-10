14歲少女肚子大如懷孕9個月…竟是致命「10公斤卵巢瘤」！

▲14歲少女喬安娜與母親安琪拉。（圖／翻攝自giovannasgift）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本少女喬安娜（Giovanna Lenco）在14歲時腹部明顯隆起，曾被懷疑是否懷孕，經檢查後才發現，她的肚子裡竟長出「10公斤的腫瘤」，一年後不幸離世。喬安娜的母親為此，創造了慈善機構「Giovanna's Gift」 ，希望大家能明白卵巢癌是「無聲殺手」的事實，目前該機構已籌集了50000美元（約新台幣154萬元）。

據《澳洲新聞網》報導，喬安娜除了經期不規律、經血量非常少，並未查覺自己有任何異狀，直到腹部一天比一天隆起，她的籃球教練還懷疑她是否懷孕，並告知喬安娜的母親安琪拉（Angela Lenco）需要多注意，這才讓家人開始起疑心，便帶喬安娜接受超音波檢查，檢查後發現，喬安娜的卵巢上有一個「足球大小」的囊腫。

當時醫生表示，女孩卵巢上有囊腫是很常見的，所以即使喬安娜的奶奶患有卵巢癌，她們也從未想過喬安娜會因此有任何大礙，一直認為這就只是個囊腫。幾天後，喬安娜成功地在手術中切除了大腫瘤和一個卵巢，一周後便返家。沒想到兩天過後，腫瘤被檢查出為「卵巢癌」，需要馬上接受六輪化療，而第一輪就安排在喬安娜15歲生日當天。

▲喬安娜的疾病到後期，肚子腫脹有如籃球大小。（圖／翻攝自giovannasgift）

據報導，喬安娜在化療期間一直處於極度痛苦狀態，即使緊急住院、立刻轉院至墨爾本，化療作用似乎並沒有見效，而此時，喬安娜的肚子就有如「懷孕九個月」，腫脹有如籃球大小，最後敵不過癌細胞攻擊，擴散至其他重要器官，兩天後去世。

喬安娜過世的這六年中，母親安琪拉創造了慈善機構「Giovanna's Gift」，在裡面勇敢地分享關於女兒痛苦的經歷，想提醒大家卵巢癌是一個「無聲殺手」的事實。她表示，「卵巢癌一定讓每個女人都非常害怕，因為通常被發現時，都已經為時已晚，我希望不要有更多年輕女孩像我女兒一樣，忽略了這些跡象，造成遺憾。」

▲喬安娜最後敵不過癌細胞，不幸離世。（圖／翻攝自giovannasgift）

