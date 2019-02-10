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機師罷工繼續！6小時協商卡關「疲勞航班派遣」　勞資說法一次看

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▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航勞資協商無共識，機師罷工行動持續進行。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航9日與桃園市機師職業工會代表，就5項核心議題進行勞資協商，會議從下午3點開始，一路持續到晚間9時許，但最終仍因雙方針對疲勞航班派遣無共識收場，決議改日再談，機師罷工行動也將繼續。

針對機師罷工行動，交通部9日下午3點，召集包括華航公司資方、機師工會、勞動部、民航局與桃園市勞動局六方代表，在罷工行動展開後首次會談。6小時協商過程，雙方僅先確認雇傭關係以及協商關於訴求中攸關飛安的疲勞航班派遣問題。

▲機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

▲機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

工會訴求「改善疲勞航班，長程航班8小時以上改3人派遣、12小時以上改4人派遣」

華航說法：
華航充分展現善意，提出業界最優派遣方案，工會只同意攜回研議。包括美國國內線貨機航線公司同意逐班檢討、飛時12小時以上同意4人派遣，但工會主張飛時7小時以上就需3人派遣，公司因人力問題無法同意，雙方一時難以拉近差距，工會代表先行離席，將議題帶回研究再行討論。

工會說法：
工會原本所提出之訴求為包含執勤前報到準備與飛機降落後等相關工作時間的「Flight Duty Period（FDP，飛航執勤時間）8小時以上必須3人派遣，12小時以上一律4人派遣」。然而，華航資方卻堅持必須以Flight Time（FT，飛行時間，未包含執勤前報到準備與飛機降落後等相關工作時間）為決定派遣人數基準。

工會討論後第一度退步，同意改以FT為基準，但提出「FT 7小時以上3人派遣，11小時以上4人派遣」、「FT 7小時以上，12小時以上4人派遣」主張，都遭資方拒絕，並堅持「FT 8小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣」與當前實際狀態幾乎沒有太大差異的立場。工會第三度妥協後提出「FT 7.5小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣」的提議，同樣遭到華航資方拒絕。

工會表示，「FT 7小時以上3人派遣」的主張，加上執勤前報到準備與飛機降落後等相關工作時間約莫2.5小時後，在完全沒有休息的情況下，已經連續工作高達9.5小時，連這樣卑微的要求，華航資方都以增加成本考量斷然拒絕，在這樣的情況下，幾乎已無可能在協商會議中達到改善過勞處境的初衷。

▲▼機師工會與資方協商破裂，理事長氣到衝出交通部，一度拒絕受訪。（圖／記者賴文萱攝）

▲勞資協商6小時無共識，機師工會理事長宣布罷工繼續。（圖／記者賴文萱攝）

機師工會指出，因在疲勞航班改善的議題上，無法達成任何共識，工會協商代表於晚間約莫9點10分決定暫時退出協商，並對會員宣布罷工行動將持續。

對於罷工第二日晚間未能完成談判，華航則表示遺憾，也對旅客及社會大眾感到抱歉，期待雙方盡快回到談判桌，異中求同化解歧見，取得共識盡速結束罷工，共同合作完成春節旅客疏運。

華航總經理謝世謙。（圖／記者趙于婷攝）

▲華航總經理謝世謙（右）代表資方出席協商。（圖／記者趙于婷攝）

華航表示，感謝辛苦堅守崗位的所有同仁，並再次對造成旅客不便致歉，罷工前兩日華航仍維持9成以上航班運作，10日華航將持續調度可用人力及航機，續請台灣虎航協助加班機，同樣協調他航放大機型，儘速疏運旅客。

▲▼華航勞資協商破局，交通部長林佳龍與政次王國材出面說明協商內容。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍與政次王國材出面說明協商過程。（圖／記者賴文萱攝）

交通部會後也指出，雖然華航已有擬好罷工因應疏運措施，但仍不樂見罷工情況持續下去，交通部願意隨時做為勞資雙方溝通橋梁，希望10日雙方就能再次展開協商，儘快解決機師罷工行動。

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關鍵字：機師罷工,華航,華航機師,交通部

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