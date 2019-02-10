國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

▲圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

華航機師罷工2天，勞資雙方首次會談以破局告終，罷工活動也將持續下去。而香港的國泰航空機師長久面對低薪問題，抗議已久，其工會（HKAOA）主席9日也再壓力下請辭，可能讓抗爭活動升級，引發罷工抗爭。

國泰航空是香港第一間提供民航服務的航空公司，雖多次榮獲世界航空業機構Skytrax的「年度最佳航空公司」大獎，但自1981年開始工運活動不斷，勞資雙方不斷抗爭。

國泰勞資的雙方最長從2014年開始拉鋸，機師偶爾會發起「按章工作」抗爭（僅按規章內的事工作，屬於消極的抗議方式），直到2018年資方才承諾幫機師加薪至少1%，並在2023年前與所有機師個別會談，但機師公會內部的成員不滿公會態度軟弱，頻頻反映。

▲華航罷工進入第二天，今天首度進行勞資協商，不過雙方並未取得共識。（圖／記者林敬旻攝）



因此，國泰機師工會主席Darryl Soligo透過電子郵件9日請辭；他說，公會的薪津方案1月底公投時，遭到壓倒性的否決，參與率更是刷新紀錄，工會內部也召開特別會議，將與資方重返談判桌。

Darryl Soligo表示，假設資方持續無視機師對薪津方案的反應，不排除會將工業行動升級，但沒有表明是否會罷工。對此，國泰表示，將會持續、積極與機師溝通，尋求達成共識的機會。