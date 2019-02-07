春節保單帳戶大掃除　壽險傳授3心法買了什麼保險一目瞭然

▲台灣人壽統計其定期壽險在網路、實體傳統通路的投保差異。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保發中心統計我國平均每人有2.4張保單，付了高額保費，甚至買了人情保單，卻往往不知道自己到底有哪些保障？壽險公司建議可透過3心法，趁著放春節長假做自己保單帳戶打掃除，避免不必要的保費支出。

台灣人壽就建議民眾，每逢年終或人生不同階段，都應定期重新檢視手中的保單是否符合現階段自身需求，若不知如何下手進行保單健檢，可掌握3大心法要點。

1、設定元旦或生日當天檢視保單組合：逐一檢視持有保單已提供的保障內容，並審視自身現有年齡、身體健康、財務、家庭責任等的各項狀況。

2、瞭解人生各階段可能的風險：評估個人、家庭成員未來的風險，對於無法承受的風險，藉由購買保險的方式，轉嫁給保險公司。

3、學會看懂保障理賠額度與需求：評估現況與需求的差異，適時調整保障內容與額度，以應對未來不確定的風險發生。

台灣人壽也指出，運用內部大數據資料分析，發現多數保戶的壽險保障仍明顯不足，購買險種主要以醫療、意外及失能長照類商品為主。醫療險雖然有買，但平均保額偏低，在DRGS健保制度下，醫療保障額度仍有待提升。

財團法人保險事業發展中心公布，2017年全台壽險投保率為246%，很多人買了多張保單、付了高額保費，卻往往不知自己到底有哪些保障？僅管保單條款複雜，還是要花時間閱讀做功課，了解自己買的保險到底是不是自己想要的。