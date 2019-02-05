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遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

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▲台南市警五分局北門派出所，幫忙讓遠嫁日本的林婦找到哥哥，重續斷了40年的親情，在除夕夜畫下圓滿結局，圓了林婦40年來的心願。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警五分局北門派出所，幫忙讓遠嫁日本的林婦找到哥哥，重續斷了40年的親情，在除夕夜畫下圓滿結局，圓了林婦40年來的心願。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名林姓老婦人，除夕夜在北區西門路迷途，台南市警五分局北門派出所據報派員查處，林婦表示要尋找失聯40年的哥哥及外甥，但找不到，警方從林婦所提之線索，拼湊出可能地址，並駕車載林婦協助尋找，終於找到林婦的哥哥，讓遠嫁日本斷了40年的親情，在除夕夜畫下圓滿結局，圓了老婦人40年來的心願。

台南市警五分局北門派出所於2月4日晚上6時30分接獲民眾報案，成功、西門路口有位老婦人迷途需要協助，警員歐士華、陳建廷立即前往了解。員警到場找到該名老婦人，經詢問這名林姓老婦，身上未帶任何證件，林婦表示來台南找哥哥和外甥，但因40幾年沒有聯絡了，不清楚哥哥住址，員警先行將人帶回派出所協助老婦休憩並查證身分。

林婦向員警表示，她在20幾歲的時候嫁去日本，和台南的哥哥已經40多年沒有聯絡了，很想念住在府前路的哥哥和外甥，想要去看看他們，但不記得他們住在哪裡了，還說當年離開台南的時候外甥很小很可愛…等語，員警耐心傾聽老婦人訴說，試著從她述說的隻字片語中找尋線索，最後拼湊出可能地址，並由警員歐士華載著老婦人前往該址尋找。

但到達發現該處為一店家，經詢問附近鄰居表示店老闆確實有一位遠嫁日本的妹妹，但因除夕夜店內休息，並告知該老闆住在永華路的某社區內，於是歐員再度載著老婦人前往鄰居所說地址內社區逐一詢問，終於找到老婦失聯已久的哥哥及外甥，婦人的哥哥看到警方載著失聯40多年的妹妹出現時嚇了一跳，細問後得知事情原委，對員警及時協助妹妹表示感動與感謝，因為有員警的熱心協助才能讓這斷了40年的親情，在除夕夜畫下圓滿結局，也圓了老婦人40年來的心願。

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