姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

▲原PO沒錢吃飯，只好向姊姊們求救。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

許多獨子、長子都會想要有個哥哥或姊姊陪伴，除了可以教導許多人生經驗外，多個人照顧也是幸福的事。一名男網友卻抱怨，他即使有了2個姊姊，卻一點都感覺不到幸福，還附上對話截圖，讓網友全都笑翻。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他從小便幫姊姊們走路、跑腿，到了騎車階段時，也會接送對方，如今長大買車了，還會載著姊姊到外縣市去遊玩。

如今，因為他上個月被請假扣了2500元，導致收入減少難以吃飯，頓時在LINE的群組內發出求救訊息，還以「3個選擇」供兩名姊姊選擇，「1.原地復活、2.回城復活、3.繼續等待救援。1、2選項須支付台幣1000元激活」

，沒想到對方立刻選了「3」，打算讓原PO等死。

網友看完紛紛留言，「有姊的弟弟像個寶」、「我也想要有姊姊」、「我有天地樹葉，要嗎」、「如果是兩個哥哥，發話的是妹妹情況就不一樣了」、「我覺得有一個弟弟真的很無感，因為我就是弟弟。」、「話說我弟弟今年送了我一個香奈兒誒」、「4. 直接登出」。最後，姊姊還是有愛的轉了6500元給原PO，讓網友全都羨慕得要死。

▼嗆歸嗆，最後姊姊還是心軟了。（圖／翻攝爆怨公社）

