　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼留16／姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO沒錢吃飯，只好向姊姊們求救。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多獨子、長子都會想要有個哥哥或姊姊陪伴，除了可以教導許多人生經驗外，多個人照顧也是幸福的事。一名男網友卻抱怨，他即使有了2個姊姊，卻一點都感覺不到幸福，還附上對話截圖，讓網友全都笑翻。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他從小便幫姊姊們走路、跑腿，到了騎車階段時，也會接送對方，如今長大買車了，還會載著姊姊到外縣市去遊玩。

如今，因為他上個月被請假扣了2500元，導致收入減少難以吃飯，頓時在LINE的群組內發出求救訊息，還以「3個選擇」供兩名姊姊選擇，「1.原地復活、2.回城復活、3.繼續等待救援。1、2選項須支付台幣1000元激活」
，沒想到對方立刻選了「3」，打算讓原PO等死。

網友看完紛紛留言，「有姊的弟弟像個寶」、「我也想要有姊姊」、「我有天地樹葉，要嗎」、「如果是兩個哥哥，發話的是妹妹情況就不一樣了」、「我覺得有一個弟弟真的很無感，因為我就是弟弟。」、「話說我弟弟今年送了我一個香奈兒誒」、「4. 直接登出」。最後，姊姊還是有愛的轉了6500元給原PO，讓網友全都羨慕得要死。

▼嗆歸嗆，最後姊姊還是心軟了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼留16／姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻。（圖／翻攝爆怨公社）

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部
給錢握16歲女手！他「故意割她2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝
國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

關鍵字：姐姐,姊姊,爆怨公社,復活

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

機師罷工繼續！6小時協商卡關「疲勞航班派遣」　勞資說法一次看

單日出入客破16萬！機師罷工+春節疏運　桃機加開2櫃台消化簽轉

新的一年請為自己而活！5 Tips把日子過得隨性又富足

遠百停車場爆滿！傻妹撞倒車又「失控出糗」　格子衫暖男神救援...網狂湊對

下課賣麵還要照顧遲緩弟　林小妹「夢想當醫生」：要治好弟弟

不給爺爺負擔！16歲高中妹扮「奇寶恐龍」想賺學費…遭打噴血　黃偉哲出面了

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

板橋公寓半夜「氣爆」陽台炸爛　5人送醫　1女疑坦承鬧自殺

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

機師罷工繼續！6小時協商卡關「疲勞航班派遣」　勞資說法一次看

單日出入客破16萬！機師罷工+春節疏運　桃機加開2櫃台消化簽轉

新的一年請為自己而活！5 Tips把日子過得隨性又富足

遠百停車場爆滿！傻妹撞倒車又「失控出糗」　格子衫暖男神救援...網狂湊對

下課賣麵還要照顧遲緩弟　林小妹「夢想當醫生」：要治好弟弟

不給爺爺負擔！16歲高中妹扮「奇寶恐龍」想賺學費…遭打噴血　黃偉哲出面了

天真少女想變美…「鋼釘入雙頰」造酒窩！發炎爆痛還留疤

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

獨／男潛入「祖靈聖地」囂張電魚　村民痛心反遭嗆：報警呀！不然是要怎樣

影／中山警辦有獎徵答　送「高麗菜」祝民眾過好年

狼伯父一夜性侵「6歲姪女」2次　女童崩潰「下面會痛」揭獸行

清代公主90%早死「悲慘受虐真相」！嬤嬤「心理變態狠招」洩私慾

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

金士頓年吸金三千億　杜紀川、孫大衛佛心經營連獲最佳雇主獎

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

膠著6小時！華航勞資協商仍卡關

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

金豬年12生肖財運大公開（上）

傻妹撞倒車又失控出糗！暖男神救..

金豬年12生肖財運大公開（下）

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

更多熱門

相關新聞

「沙丁魚群」逛逢甲　他嘆：快跟高雄一樣

過年期間許多人都安排出去玩，各縣市的人氣景點都湧入人潮。一名網友日前到台中逢甲夜市，誇張的人潮讓他直呼「快跟高雄一樣了」，只見網友PO出的照片中，整條夜市擠滿人，完全看不到縫隙，每個人都是貼著別人的肩膀或背在走路。其他人也看傻，「人進去出不來」、「這是跨年活動散場的規格吧！」

加油站廁所使用者付費！她PO爆怨遭網嗆

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視」

媽怨女兒「太貼心」主動到果園幫忙

過年才聯絡！前同事「突想帶孩子拜年」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

瑪莎兒子露臉了！粉絲激動「終於看到真面目」

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲劇

5女星「素顏真面目」現形！網認不出

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面