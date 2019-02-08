姊便當想帶番茄炒蛋　弟爬出被窩幫煮：她一定上輩子燒好香

生活中心／綜合報導

台北市何姓網友在臉書「爆廢公社」PO文說，先前準備睡覺時被姊姊挖起來，因為便當沒菜可以帶，希望他能做一道番茄炒蛋，雖然有點不甘願還是乖乖走去廚房料理。有趣的是，這篇PO文一公開除了有網友討要食譜外，大家還自動分成喜歡糊糊派和粒粒分明派。

▲番茄炒蛋口感酸甜，吃起相當下飯。（示意圖／記者董美琪攝，與本文當事人無關）

原PO提到，當時自己已經窩進被窩裡準備睡了，結果姊姊突然跑來房間詢問會不會煮番茄炒蛋，回了一句「會啊，幹嘛」，竟然得到「幫我煮一下，沒菜可以帶便當」的回答，雖然姊姊也會做但並不熟練，他只好心不甘情不願地下床幫忙，「我姊一定上輩子燒好香，這輩子才有會做菜的弟弟供她使用。」

而原PO也大方公開自己的番茄炒蛋食譜，首先用少量的油熱鍋，接著下番茄（用量自己決定）炒到軟，加入少許鹽巴再下蛋，拌一拌之後灑上蔥花或蔥段，至於放不放番茄醬調味就看個人喜好，「我是番茄炒軟後直接下蛋，糊糊的配飯。」

▲原PO聽到姊姊便當沒菜可帶，還是乖乖爬出被窩幫料理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

不過，有部分網友看到原PO的番茄炒蛋覺得實在是太糊了，還留言吐槽，「要先煎蛋起鍋，再煎番茄調味，然後加回煎蛋，喜歡勾芡的話要在倒入蛋前做，這樣的口感才像樣吧？以前煮過你這樣的，結果被我姊嫌棄是嘔吐物。」

但大部分的網友都覺得原PO是可遇不可求的好弟弟，「姊姊好幸福」、「我也要一個這樣的弟弟！我妹只會叫我煮給她吃」。原PO也回應，縱使有人覺得做法不正確，但每個人喜歡吃的口味不同，「有人喜歡一塊一塊的蛋，我就喜歡糊糊的蛋，跟飯拌在一起，整個爽啊。」