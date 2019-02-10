政治議題不再冷冰冰　他們用直播「零距離」說給你聽

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

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▲▼柯文哲,館長。（圖／截自直播畫面）

▲柯文哲,館長。（圖／截自直播畫面）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在九合一大選中異軍突起，靠的就是「網路影響力」。許多政治人物看準年輕族群依賴社群媒體，便開始投入經營當起「網紅」，靠「直播」發聲，讓粉絲能第一手接收資訊。

柯文哲
台北市長柯文哲以素人之姿闖盪政壇當選台北市長，除了打出「超越藍綠」的口號之外，在網路宣傳方面更是下足功夫。柯文哲的幕僚年輕善於網路操作，由「小牛」柯昱安負責臉書、Instgram，「學姐」黃瀞瑩負責推特，將柯文哲的網路聲量推到最高點。

柯文哲不定期在臉書直播和網友互動，直播內容相當生活化，最常看到的就是他吃午餐聊政見，用深入淺出的方式讓民眾更了解市政規劃，此外，柯文哲在選前首次和「館長」陳之漢同框接受訪問，在線觀看人次突破5萬人，網友還不斷狂問他要不要選2020，讓他差點招架不住。

▲▼柯文哲,館長。（圖／截自直播畫面）

▲柯文哲,館長。（圖／截自直播畫面）

韓國瑜
韓國瑜在九合一大選中創造超強「韓流」，讓已經由民進黨執政20年的的高雄翻轉變藍天。韓國瑜以「高雄發大財」做為口號，讓選民留下深刻印象，選戰後期積極在臉書直播，和網友暢談政見，大力號召北漂青年返鄉投票，吸引許多年輕族群。

選前衝刺階段，韓國瑜也找來館長一起同框直播，在直播平台創下了1小時680萬的熱度，知名度逐漸竄升，網路聲量逼近柯文哲，最終也選上高雄市長。根據2018Google台灣區搜尋榜，韓國瑜奪下「快速竄升政治人物」與「快速竄升人物」雙冠王，可見他的網路聲量不容小覷。

▲▼韓、館同台 直播熱爆！ 35萬人次觀看。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲館長陳之漢、韓國瑜去年10月曾同框直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

陳水扁
前總統陳水扁目前獲保外就醫在家休養。而他在休養期間積極在臉書發文，每天PO文「勇哥物語」針砭時事，發表自己的看法，近期更進步到發佈影音暢談政壇動向，還跟媒體合作，許多喜愛他的粉絲也會在留言區跟他互動。

▲▼陳水扁談改革。（圖／翻攝YouTube民視綜合頻道）

▲陳水扁談改革。（圖／翻攝YouTube民視綜合頻道）

張善政
前行政院長張善政卸任後回歸專業的科技領域。有意角逐2020總統大選的他，用臉書當作發言平台，經常用直播跟發文和網友互動，有時也會出現在留言區回覆網友。

2019第一天張善政在YouTube頻道開頻道，規畫「新政實驗室」系列的影片，分享對時政的看法，頗有為2020試水溫的意味。他表示，數位時代來臨，政治不再只是政治人物理念的單向表述，更重要的是讓大家知道理念形成的過程，如果這個形成過程是大家都有參與空間的就更好，因此就有了《新政實驗室》這個影音企劃。

羅智強
台北市議員羅智強積極經營臉書，粉絲團吸引將近98萬人追蹤。有媒體報導，羅智強在政治人物影響力的排行榜中超越高雄市長韓國瑜，被封為「國民黨空軍總司令」，可說是國民黨的意見領袖。

羅智強時常在臉書發表對時事的看法，更拿出行動表達支持與不滿，像是「嗆聲公車」上路替藍營人士助陣，讓支持者對他留下好印象。此外，羅智強也宣布「正式進軍」YouTube，要打造守護正道，伸張公義的「自媒體」。▲▼羅智強開直播怒罵林佳龍。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強開直播。（圖／翻攝羅智強臉書）

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關鍵字：直播,柯文哲,韓國瑜,陳水扁,張善政

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