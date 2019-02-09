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媽媽吸毒割腕　「她2歲就會分裝毒品」一個故事讓她不一樣

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▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲獨力走出自我的欣儀，在學時就積極從事社工相關活動，在台大擔任社工期間也表現積極獲得肯定。（圖／吳欣怡提供）

記者陳凱力／新竹報導

台大新竹醫院27歲女社工吳欣儀，自小出生不久父親就離家，童年多次目睹母親吸毒、割腕，最後服藥自盡，學生時期寄宿外公友人家，課後還要撿破爛貼補家用，但她從不喪志甚至比一般人努力，終於走出自己人生道路，把童年慘澹回憶化成正能量，擔任醫院社工師守護兒童。她說「所有的小朋友不該跟我有一樣的童年！」

玄奘大學社工系畢業的吳欣儀，2018年開始讀台中教育大學攻讀幼兒早期療育碩士班，目前在台大新竹分院醫務社工，負責兒虐、婦幼等業務；平常她臉上總是泛著笑容，善於和旁人聊天分享生活，熱心助人，但令人難以想像的是，這樣陽光的她竟有著令人無法想像的童年歲月。

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲吳欣怡說，即使在外面會面對到很多的困難與壓力，但是團隊的夥伴總給她打氣，在她遇到挫折的時候給她溫暖，讓她很開心。（圖／吳欣怡提供）

吳欣儀淡淡的說，出生幾個月後生父就離家，她與母親相依為命，但母親因10幾歲就出社會工作，常在複雜場所出入賺錢，媽媽因而染上毒癮，後來結交的繼父也吸毒，吳欣怡說「從我有記憶開始，就看見媽媽在吸毒，對我來說那是很自然的事，並沒有認知到吸毒是一件不好的事」才2、3歲的欣儀，就會幫大人組裝毒品吸食器，「媽媽的朋友來我家，我要幫忙端茶倒水、組裝吸食器、有時也要幫忙分裝」，欣怡說這樣的行為，可以讓她得到大人的稱讚。

只是，長期吸毒讓媽媽精神恍惚，經常情緒失控常與繼父吵架，吳欣儀好幾次被母親帶到旅館，目睹媽媽拿刀割腕尋短，流血滿地，讓她哭喊「媽媽不要死」，後來她才知道嗎媽除了毒癮還有藥物以及憂鬱症等問題。欣儀心疼地說，有一次媽媽帶她到旅館房間，一直向她說「對不起，媽媽要死了！」然後刀子往手上用力一割，鮮紅血液流滿床單，當時她以為自己做錯事，讓媽媽傷心，因此經常自責。9歲時吳欣怡的媽媽吞藥自盡，送醫不治，媽媽臨終的遺言交代她「媽媽走了以後，妳要乖、要聽話，認真讀書長大成人！」

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲吳欣怡熱愛社工的工作，她說「我在幫助別人的同時，也一起療癒了我自己」。（圖／記者陳凱力攝）

欣怡說，小時候覺得自己是一個可有可無的存在，從小她也是「問題學生」，甚至偷遍整條街，也自我放逐過，覺得這個世界似乎總是與她作對，母親過世後，她只能暫借住外公女友家，但外公經濟也不好，她也不願成為拖油瓶，課後自己在外面拾荒，靠資源回收賺取些微薄收入，再拿回去貼補家用，那段經歷或許可憐，但她反而很開心可以獨立生活。

欣怡說改變她的人生是小學時讀過的一本書，她說「我對那個故事有很大震撼，那是介紹成立創世基金會的曹慶先生」，她說「讓我最感到不可思議的部份是曹慶先生她的對象是植物人，植物人是什麼，那是一個對你沒反應，即使你對他做再多再好，他都無法對你說一聲謝謝的人」，欣怡說從小被教育幫助別人要獲得一聲「謝謝」，她無法理解連「謝謝」都得不到，但竟然有人願意這樣把自己拋出去成就別人，她說「那個故事給我帶來太多感動，我那時候就想說，有一天，我也要成為一個可以幫助別人的人」。

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲吳欣怡說，小時候覺得自己是一個可有可無的存在，從小她也是「問題學生」，甚至偷遍整條街，也自我放逐過，覺得這個世界似乎總是與她作對。（圖／吳欣怡提供）

獨力走出自我的欣儀，在學時就積極從事社工相關活動，她說，雖然她從小的家庭背景都是屬於高風險家庭，但是她從來不知道有「社工」這個存在，「從來沒有社工來訪試過我，但是當我知道有這樣一個職業以後，我知道這就是我要找的工作」，2014年吳欣怡甚至曾得到大專組總統教育獎殊榮；從玄奘大學社工系畢業後，也順利成為社工。

她在醫院守護孩童，每遇疑有受虐兒童時，她總是難過「孩童身上的傷，有的很明顯是燙傷、瘀傷，有的則像是被橡皮筋勒傷，每一條傷痕都讓人心痛！」，問到她社工的工作薪水不高、工時長而且常常必須面對來至個案背後的各種壓力，如此吃力不討好的工作她如何還能甘之如飴？吳欣怡肯定的說「因為我有一個很好的工作團隊」，她說即使在外面會面對到很多的困難與壓力，很多個案的苦痛也不是單靠一個「社工」就能解決的，但是團隊的夥伴總給她打氣，在她遇到挫折的時候給她溫暖，遇到困難給她指引，吳欣怡說，在這裡工作，讓我很開心「我在幫助別人的同時，也一起療癒了我自己」。

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲吳欣怡說，改變她的人生是小學時讀過一本介紹成立創世基金會曹慶先生的故事書。（圖／陳凱力攝）

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲吳欣怡說，「我在幫助別人的同時，也一起療癒了我自己」。（圖／吳欣怡提供，下同）

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

▲媽媽吸毒割腕　她2歲就會分裝毒品　一個故事讓她決定「不一樣」。（圖／記者吳欣儀提供）

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關鍵字：社工,高風險家庭,吸毒,拾荒,失能

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