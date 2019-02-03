毒品圈超ㄎㄧㄤ「獨家消息」！吸完可重振雄風　醫：只會更軟

▲醫師提醒，靠吸毒助興，反而會讓下面軟綿綿。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

生活中心／台北報導

助興靠吃毒？醫師警告反而會軟綿綿！「吸毒可以重振男性雄風！」是毒品圈內流傳的小道消息。但事實真的是這樣嗎？台北慈濟醫院醫療部主任兼泌尿專科醫師楊緒棣指出，透過藥效助「性」不過是一時的刺激，但對身體卻造成無法挽回的傷害。

楊緒棣說，根據研究指出高達3成的安非他命、K他命使用者反而出現勃起功能下降，不但助不了「性」，更因此染上毒癮，得不償失。

▲研究指出高達3成的安非他命、K他命使用者反而出現勃起功能下降。（圖／記者李毓康攝）

衛生局心衛科長杜仲傑則表示，青少年常使用的二、三級毒品，如搖頭丸、K他命，長期吸食會產生幻覺、智力下降及精神疾患等傷害，會造成無法回復的膀胱纖維化、須要一輩子包尿布，不但生活不便，更可能因此減少「性」趣，且會因為毒品的心理依賴性，造成強迫使用、不易戒除的情況發生。

杜仲傑強調，新北市設立「非海洛因醫療戒治門診」可提供專業的醫師診斷、心理輔導等方式戒除毒癮，才能重振雄風。若是民眾有相關疑問，歡迎致電衛生局毒品危害防制中心專線(02)2257-0380；或24小時免付費戒毒成功專線：0800-770-885（請請您，幫幫我），都會有專人提供服務。

▲《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康。