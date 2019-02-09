快訊／板橋半夜大氣爆5傷！鄰嚇慘「我家東西全飛」　1女疑坦承鬧自殺

▲板橋新海路公寓發生氣爆5人送醫（圖／翻攝爆料公社，下同）



社會中心／綜合報導

新北市板橋區新海路一處公寓9日凌晨2點多突然發生瓦斯氣爆，5樓陽台宛如被轟炸過，巷內宛如災難現場。消防隊場搶救，將受傷的4男1女送往亞東醫院急救，鄰居嚇壞，驚呼「我家東西都彈飛了。」一名受傷的39歲李姓女子透露，自己想要自殺，所以點燃桶裝瓦斯，目前詳細原因有待調查。

板橋新海路430巷一棟公寓5樓半夜2點多發生氣爆，一陣天搖地動，所有物品、鐵窗全被炸飛到樓下，鄰居嚇得紛紛外出查看。由於第一時間民眾說現場還有瓦斯味道及漏氣聲音，警消立刻封鎖現場。

當時，一名住在對面的女網友嚇壞，在「爆料公社」po文表示，「睡到一半被叫醒逃命⋯⋯桶裝瓦斯沒關發生氣爆」，並表示，自己是對面住戶，「所有東西都彈飛的我家，已經很慌亂很害怕了，請各位不要攻擊。目前消防人員正在救災，受傷的5個人已經在亞東醫院了，確認過巷子裡沒有另外受傷或受困的人，新北市板橋區新海路430巷，請行車時注意一下謝謝。」

據了解，傷者母親表示，樓上是大兒子、媳婦和二兒子在家，媳婦曾有輕生念頭，懷疑她開瓦斯輕生，但隨後又改口說當時自己在樓下整理資源回收，不知道氣爆發生原因。

此外也傳出被救出的39歲李姓媳婦向救護人員坦承，因她想要自殺所以點燃桶裝瓦斯，且消防員在後陽台下方3樓處，發現一桶開啟的桶裝瓦斯。

▲板橋新海路公寓發生氣爆，外牆震裂。（圖／翻攝爆料公社）



海山警分局將待李女傷勢穩定，再進一步偵訊釐清，究竟是是因洗澡時瓦斯外洩，或是自殺引發氣爆，若是後者，將朝公共危險方向偵辦。

消防局表示，現場毀損面積約30坪，該住戶2男1女受傷，其中2人2～3度燒燙傷，另有2名住戶遭玻璃割傷，4男1女傷者意識清楚，分別送板橋亞東醫院和板橋市立醫院，詳細氣爆原因還有待調查。

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