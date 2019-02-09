快訊／板橋公寓半夜「氣爆」陽台炸爛！5人送醫　網嚇醒：臉都是血

▲板橋新海路公寓發生氣爆5人送醫（圖／翻攝爆料公社，下同）



社會中心／綜合報導

新北市板橋區新海路430巷一處公寓5樓，9日凌晨2點多突然發出一陣巨響，鄰居睡夢中被巨大爆炸聲嚇醒，趕緊出門查看，竟然看到5樓宛如被轟炸過，現場滿目瘡痍。消防隊獲報立刻到達現場搶救，據了解，5樓住戶一度受困，警消趕緊將屋內3人救出，最後有5位民眾被送往亞東醫院急救，目前詳細原因有待調查。

一位網友將現場照片po上「爆料公社」寫道，「希望平安！要行經新海路的朋友，#請依照警方的引導路線走，感謝大家！#大半夜的警消救護人員辛苦了」，不少網友看了嚇到，紛紛表示「太可怕了」、「好嚴重……願平安」、「超大聲」、「住上下隔壁樓的應該超驚嚇了」、「天啊好嚴重喔！」、「我家玻璃門震動超大嚇死，安撫小孩中」、「超恐怖，嚇醒」、「難怪剛消防車聲音一直來」。

還有附近網友嚇得說，「02:20聽到聲響，02:22四台消防車四台救護車就到了，02:25拉封鎖線，02:42救出第一位女傷者出來，沒有明顯外傷，02:45第二位男傷者救出，面部出血，這時候現場超過10台消防車、6台救護車。」