組織條例修法後警察難辦案　他卻創下首次判刑案例



▲刑事局偵四大隊副隊長林榮政，獲得2018年警光獎掃除黑幫類第三名。（圖／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

「組織犯罪防制條例」部分條文修正草案於2017年3月底在立法院三讀通過，雖然將詐欺集團也列入組織犯罪，不過對於幫派暴力犯罪的認定越來越嚴謹，刑事局偵四大隊第三隊副隊長林榮政在偵辦天道盟同心會的案件，卻是創下「組織犯罪防制條例」修法後的首件判例，因此也獲得2018年度警光獎治平掃黑類第三名。

由於「組織犯罪防制條例」在1996年公布實施後已經20年沒有修法，所以在2017年3月底時，部分條文修正草案在立法院三讀通過，除了把詐騙集團列入組織犯罪外，也將非暴力的集團犯罪行為列入。

但是司法單位卻對該條文認定更為嚴謹，有刑警坦言，在偵辦治平幫派類的案件時，許多檢察官、法官卻對是否涉犯組織犯罪的認定不同調，要請票時屢屢被打槍，一直到更換法官後才獲准。

不過刑事局偵四大隊第三隊的副隊長林榮政，2017年在偵辦天道盟同心會的案件，卻罕見獲得檢察官、法官支持，陳姓男子自稱是「天道盟同心會」的分支成員，與小弟成立「財神企業公司」專門替人處理債務。

林榮政得到線報後隨即展開蒐證，先後搜集數名被害人的相關證詞以及證據，由於證據搜集地相當明確，獲得法官、檢察官支持，不僅是組織犯罪條文修正後首件起訴的案件，同時也是首次判刑的案例。

基隆地方法院在2018年6月判處陳姓主嫌3年4個月並在執行前強制工作3年，林榮政除了此案外，也陸續破獲多起治平案件，因此獲得警光獎「掃蕩幫派類」第三名。

▼其中陳姓主嫌經基隆法院審判後，判處3年4個月並強治工作3年。（圖／記者柳名耕翻攝）

