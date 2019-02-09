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年後排毒減重！50萬人成功的「全身瘦菜單」網讚：不用算熱量超爽

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▲年後排毒減重！50萬人成功的「全身瘦菜單」網讚：不用算熱量超爽。（圖／取自pixabay）

▲「The Whole 30」吃得美味又健康，是現代人最期望的飲食方式。（圖／翻攝自pixabay

生活中心／綜合報導

透過醫學與營養學實證,以及全球成千上萬名參與者的親身體驗得知，這套驚人的飲食法，能夠徹底杜絕以下 32 種疾病和症狀 ─ 高血壓、高膽固醇、第一型糖尿病、第二型糖尿病、氣喘、過敏、鼻竇感染、蕁麻疹、皮膚疾病、子宮內膜異位症、多囊性卵巢症候群、不孕症、偏頭痛、憂鬱症、躁鬱症、胃灼熱、胃食道逆流疾病、關節炎、關節疼痛、注意力不足過動症、甲狀腺失調、萊姆病、纖維肌痛、慢性疲勞、紅斑性狼瘡、腸漏症、克隆氏症、腸躁症、乳糜瀉、憩室炎、潰瘍性結腸炎、多發性硬化。

「我是脊骨神經醫師，也是兩個孩子的母親，30 天全食計劃將我從產後憂鬱症裡拯救出來。當時，我的生活完全失控，覺得自己糟糕透頂。後來，我和我丈夫開始進行這項飲食計劃，我們發現精神變好、情緒也變穩定了，我的關節不再紅腫發炎，又穿得下懷孕前的所有衣服，而且我們各瘦了 6、7 公斤。我終於能以正常的媽媽、妻子和醫生的形象示人。此外，我更加注意病人的飲食，所以讓他們復原得更快更持久。這套飲食法讓我了解,食物就是一切的源頭。」 —米奇拉‧梅柯魯爾醫師（Dr. Michaela Mcclure）

30 天全食療法書籍特色

1. 本書提出的飲食過程，改變人們對食物、身體和生活的觀念，可以讓人輕鬆做到不費力的減肥、健康，甚至能提升睡眠品質、精力、情緒和自信。

2.步驟式飲食計畫，能解除人們不健康的飲食習慣、降低暴飲暴食的渴望、增強消化能力,並強化免疫力。本書提出許多關於減肥的迷思，比如「少吃多動」並不能徹底達到減肥功效，或許短時間之內會看到成果，但長期下來還是很容易復胖，有鑑於此，作者的飲食計畫中，就有一項重點是「不計算卡路里」，因為當人們重視卡路里多寡時，容易忽略到糖份攝取的超量，導致越減越肥。

3.本書收錄超過 130 道食譜,烹飪簡易、營養均衡，並兼顧美味。同時收錄許多真實生活的成功案例、網路社群的分享及廣泛的問答，給予讀者在「自由飲食」(food freedom)這條路上所需的支持。

30天全食計劃四大重點
一、食材採用原則：
絕不使用糖，不推崇任一種單一食材，而是從正反兩面剖析各種食材的營養成分，指出每一種食材可能對人體造成的利與弊，進一步提供最均衡的搭配飲食方針。

二、基本飲食準則：
YES:多吃肉類、海鮮、雞蛋、蔬菜、水果和天然脂肪。
NO:不食用糖、酒、穀類、豆類或乳製品。不吃烘焙食物。不在意體重(卡路里計算)。

￼三、重新攝取方案：
30 天全食計劃執行完成之後，體質回到健康潔淨的狀態，此時可循序漸進地重新開始食用計劃期間的禁忌食材，測試身體反應，找出真正的過敏原，達成￼真正的「自由飲食」。

￼四、全食計劃功效：
￼這套飲食法能促進健康心理反應、賀爾蒙反應、有助腸道吸收、提升免疫功。

「30 天全食計劃美味食譜」阿根廷莎莎醬烤牛肉串

2人份

準備時間：30分鐘
醃製時間：1-8小時
烹調時間：15分鐘
整體時間：35分鐘（不含醃製時間）

1. 首先，先將牛排覆蓋滿阿根廷莎莎醬，然後置入密封袋或有蓋的容器中醃製1-8小時，若牛排厚度比較厚，可醃久一點，隔夜也沒關係。

2. 料理前30分鐘先將牛排從冰箱取出，並將烤箱預熱至最高溫。

3. 拿出牛排後，醃醬丟棄不使用。接著將櫛瓜、洋蔥、甜椒、牛肉交錯串起，2人份大約六串。

4. 大火燒烤，兩邊各烤2分鐘。降至中火，再烤12-15分鐘，直到理想熟度。上桌前可再淋上莎莎醬。（非醃製牛肉時使用的莎莎醬）注意：這道菜可以用烤箱，也可以用瓦斯爐搭配烤盤。如果使用竹籤，要先將竹籤泡水30分鐘到1小時，避免在烘烤時燒起來。

The Whole 30（圖／常常文化提供）

【書名】The Whole 30，30天全食療法

【作者】 瑪莉薩‧哈維格, 達拉斯‧哈維格

史上最強終極健康飲食計劃：全球超過50萬人親身見證，徹底根治高血壓、高膽固醇、糖尿病、氣喘、過敏、頭痛、發炎、不孕、肥胖、憂鬱症…等32種病症，超越生酮飲食！


★ 紐約時報暢銷書排行榜第一名！

★ 連續兩年盤據美國亞馬遜健康、減重類暢銷榜第一名，超過2,000名讀者給予五星級推薦！

★ 「Ｗhole30」網路社群大熱門：臉書56萬粉絲、Instagram 87萬粉絲！

排除過敏食材與化學添加物，建立身體與食物間最正常健康的關係。

符合營養學、醫學與科學的全方位飲食法，幫助全球超過50萬人成功減重、排除病況、找回健康。

The Whole 30（圖／常常文化提供）

博客來►►► http://www.books.com.tw/products/0010764505

＊本文內容摘錄自【The Whole 30，30天全食療法】

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關鍵字：減肥,美食

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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