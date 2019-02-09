清潔員染賭癮討錢！「刀子+陶碗」狂毆　92歲阿嬤慘被揍到毀容

▲澳洲女清潔員把92歲老太太打成重傷。（圖／翻攝自news.com.au）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲近日發生一起驚人的暴力攻擊案，一名清潔工殘忍毆打了92歲的阿嬤，用的凶器還是阿嬤的枴杖和家中的刀子，隨後直接逃出去。警方調查發現，兩人疑似是為了房產和金錢問題發生糾紛，老婦人傷勢嚴重，需要很長的時間復原，而清潔員已經被拘留，若確定起訴，最高可能面臨25年刑期。

這起事件發生在澳洲新南斯威爾州的郊區艾許貝瑞（Ashbury），35歲的印尼籍清潔員哈妮（Hanny Papanicolaou）每周五固定會到92歲婦人瑪喬莉（Marjorie Welsh）家中打掃，她已經在此工作5年，有這棟房子的鑰匙。但是事發當天是禮拜三，哈妮剛從一個賭場離開，早上10點45分左右經過瑪喬莉的房子，不如平常停在門口，反而停在比較遠的路邊，接著走進房子內。

哈妮進屋之後隨即進了廚房，拿著老太太的枴杖、刀子和一個藍色陶瓷碗狂攻擊，接著就逃出房子，留重傷的瑪喬莉一個人躺在地上，甚至身上還插著破碎陶器的碎片，她則是在逃跑偷走了瑪喬莉的手機，並在翻過圍牆時摔斷了自己的腳踝。

▲哈妮拿刀子狂捅92歲婦人。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

瑪喬莉傷勢嚴重，包括肺部刺穿、腸道破裂、臉部多處骨折、背部與頭部有撕裂傷，身體上也有多達7處傷口，醫院文件證明，由於她的年紀太大，臉部手術會對她造成生命危險，因此她將永久毀容，並且還需要很長的時間復原。瑪喬莉事後僅向警察表示是「清潔員做的」。

哈妮不久後就被逮捕，目前拘留在監獄中。警方提到，在攻擊發生前，哈妮曾經問起瑪喬莉位在Box Hill的房子出售一事，並且指控自己的銀行帳戶裡沒有收到錢。

在法庭上，哈妮的律師提出保釋的要求，律師表示，哈妮有兩個年輕的孩子要養，其中一個才三個月大而已，但檢察官埃爾斯特（Ernest Chan）提到，哈妮的行為是喪心病狂的攻擊，對象還是脆弱的92歲老人，且對方並沒有要攻擊的意圖。

檢方還指控，哈妮疑似有賭博成癮的問題，並且可能隨時會逃回印尼，希望駁回保釋，而哈尼的律師則是否認這些指控，並強調當事人只是進行自我防衛。法官最後駁回保釋的要求，哈妮將繼續被拘留等待審判出庭，並被以企圖謀殺等罪名起訴，若罪名成立，最高可能面臨25年刑期。