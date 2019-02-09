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放假被逼加班！簡單3招「三明治夾心法」護底線　秒甩掉慣老闆

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▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲最討厭放假被老闆叫回辦公室加班！（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

文／創新拿鐵　Hayden

工作場所裡什麼個性的人都有，有時候遇到不對盤的老闆及同事甚至會讓人不想上班。但專家表示職場上的成功很大部份取決於與老闆同事間的相處，因此你與他們不一定要成為朋友，但最好能保持友善。怎麼做？本文告訴你！

我們在工作場所的時間可能比在家還長，但並不意味著我們會喜歡老闆及同事，他們的個性或許與我們南轅北轍，工作習慣不同，對管理的看法也有差異。如果你不喜歡你的老闆及同事，則就算你熱愛自己的工作，也可能會不想上班。

（同場加映：團隊成員關係很僵？公司同仁衝突不斷？這 6 大原因，造成職場人際關係惡化！)

職場專家林恩·泰勒（Lynn Taylor）說，良好的辦公室友誼會讓我們更快樂，也會幫助我們提高工作效率。羅格斯大學人力資源管理教授Jessica Methot表示，辦公室的朋友會給我們很好的歸屬感、更好的工作態度及更高的工作滿意度。這有助於增進員工的敬業精神及就業穩定，因此也符合公司的利益。

所以，你不必在工作中與每個人都成為好朋友，但為了自己及公司利益，至少應該與老闆及同事保持友好關係。如果有相處上的問題，則以下內容，可以協助你改善彼此關係。

創新點：堅守自己的原則，老闆才會尊重你的底線，以及用「三明治溝通法」與同事開誠佈公。

本文3大重點：

►堅守自己的原則，老闆才會尊重你的底線。

►用「三明治溝通法」與同事開誠佈公。

►建立與同事間的緩衝空間。

▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲為了薪水，常得忍受老闆的不合理要求，但適時提出看法，才能保住自己底線。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

1. 堅守自己的原則，老闆才會尊重你的底線

如果你的老闆是個工作狂，一天到晚電子郵件及電話連環追蹤，每件事情都是最急件，你必須長時間工作，犠牲掉個人時間才能達到他的要求，怎麼辦？

人力發展公司Professionalism Matters創辦人Dana Brownlee建議找工作時就要張大眼睛，避開惡名昭彰的血汗工廠，因為你不會希望進去後才發覺是陷入了工作黑洞，你也没有能力去改變組織的加班文化，因此一開始就要努力找一家能兼顧你工作與生活品質的公司。

但如果真的遇上工作狂老闆，職場暢銷書《#CHILL-Turn Off Your Job and Turn On Your Life》作者Bryan Robinson建議想辦法為你的工作量設定界限。例如在感到工作過量時與老闆討論你的負荷，分享你的想法，告訴他你有多少事情正在處理，如果再加上現在交辦的事，則可能會影響現有事情的完成進度。請老闆告訴你每件事情的先後順序，好讓你知道應該先完成哪件事情。

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲員工最怕下班收到老闆的LINE。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

如果是周五下午才接到老闆交辦的任務，並要求你下周一早上就要辦好，則可以和老闆確認這件事情的急迫性，努力尋求妥協。你可以告訴老闆：「我瞭解這件事情的重要性，但週末我已經安排其他事情了，可以在下周一下班前完成它嗎？」

如果協調不成功，最後仍要在周末加班，Brownlee建議要確保老闆知道這是例外，不是常態。告訴老闆你十分重視週末休息時間，但你也知道這件事情的重要性，因此這次你會利用假日完成它，但下不為例。你一定要堅守對工作與生活平衡的底線，不然以後週末加班就可能會變成常態。如果你無法堅守自己的原則，則也別指望老闆會尊重你的底線。

（同場加映：如何跟老闆說他不愛聽的真話？隱瞞或拖延都會造成更大的災難，用這4個步驟，讓老闆買單！

萬一在假日突然接到老闆電話，Robinson建議可以跟老闆說你正在陪兒子玩遊戲，你想知道在陪孩子和配偶的同時，如何能夠做好臨時交辦的工作。你要表現出願意和老闆一起找出雙方都能接受的做法，不要忍氣吞聲的讓自己筋疲力盡，但態度也不要理直氣壯，而是理直氣和。一旦你必須犧牲個人與家庭的時間來完成工作，也要讓老闆知道你的犧牲，才不會讓假日加班成為習慣。

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲雖然與討人厭同相處很痛苦，但也得保持好關係。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

2. 用「三明治溝通法」與同事開誠佈公

如果與同事相處有問題，首先找出你們的癥結點在哪裡，然後約同事出來吃飯，談談如何讓情況改善。泰勒建議可以先談一下自己有哪些地方尚待加強，態度坦白且友善，但並不需要道歉。用「三明治溝通法」與對方溝通，也就是在開始及結束對話時保持正向及稱讚對方，中間再穿插你想解決的問題及提出你的意見。

例如：當找同事討論專案的進度時，可以先稱讚對方在某件事的執行上做的非常好。然後，再提出你認為可以做得更好的點。最後，用感謝對方在專案的各種付出做為結束。

同時，你可以問同事對你有什麼看法，他的哪些作為讓你覺得不太好受，還有你能做些什麼來改善彼此間的關係，以及你正在進行的哪些工作需要他的協助等。

心理學家Paul White建議可以從興趣、背景等地方找出彼此共通點以增進互相瞭解；也可以閒聊天氣或運動等一般話題，但避開政治、宗教等敏感地帶。

（同場加映：信任也有方程式？前 eBay 產品總監教我們用這 4 個變數和同事建立深厚的合作關係

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲偶爾與同事聚餐交流，能增加彼此感情與默契度。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

3. 建立與同事間的緩衝空間

如果你的個性與同事差異實在太大，例如你內向且喜歡獨處，而你的同事外向又喜歡到處宣揚，則泰勒建議你不需要勉強自己和個性不同的人相處，可以請其他同事在你們之間做為緩衝，避免與那位難相處的同事直接互動。

如果是同事的過度嘮叨讓你不舒服，則可以與主管討論重新分派工作。如果主管要求你頻繁更新工作進度讓你覺得無法專心工作，則可以與主管討論一個固定更新的時間，或建立一個可以和主管共同閱覽的文件。

總之，你無法左右老闆及同事的行為，但可以決定自己的反應及如何處理，一切操之在我。好同事與好鄰居一樣，都是可遇而不可求。遇到了是福氣，没遇到也不用嘆氣。不必羡慕別人為什麼會有老闆疼愛，同事幫忙，讓工作得心應手，因為他們懂得如何與同仁相處。所以平時多蒐集一些與同事相處融洽的小技巧，臨到要用時才能信手拈來，從容應付。

★本文經「創新拿鐵」授權使用，請勿任意轉載！

★「創新拿鐵」（Start Up Latte）是由作家、「夢想學校」創辦人王文華所發起的媒體。文章分三大類：大師智慧、深度分析、新知介紹。每天用一篇文章，幫助大家迅速抓住國際上在創業、創新領域的觀念、趨勢、案例。以上言論不代表本網立場。

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關鍵字：離職,加班,慣老闆

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