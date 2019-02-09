創立「認真找女友官網」推銷自己　他收到50份申請超高人氣

▲考恩的官網看起來有模有樣。（圖／翻攝datebrandon網站）



國際中心／綜合報導

為了在茫茫人海找到那位「對的人」，澳洲雪梨24歲男子考恩（Brandon Cowan）自創官網來宣傳自己，他去年底受訪時表示，「到目前為止，我已收到大約50份申請，其中有一名男子，還有來自柬埔寨的。」他透過網站列出理想中的女友條件，包括愛動物、別太懶惰等，如果是素食主義者更加分。

考恩的網站名為DATE BRANDON，他開頭就先表明，「你可能會覺得我真的太想要女朋友了，如果你這麼想就錯了。我只是在找尋對的人，就像其他數百萬人一樣。」他的母親試圖想要幫他尋找對象，但他想先憑靠自己的力量，才會有創建網站的念頭，對於有人質疑此舉實在太俗氣，他認為這其實就跟普通的交友模式一樣，只是他並非跑到酒吧認識女生，而是透過網站。

▲有興趣的人必須填妥資料。（圖／翻攝datebrandon網站）

「我收到的申請信越多，就有越大機會找到合適的人。」考恩已聯繫一名住在他附近的女子，看起來很好相處，而且還是素食主義者。根據網站說明，他個性比較怕生，但如果熟識後就會變得非常幽默，他喜歡與朋友出去喝酒，挑戰有趣的事物；至於他的職業，則是在動物收容所工作並負責幫毛孩子找家，可見愛心十足。

考恩尋找女友的意志相當堅定，他表示，「這不是一個玩笑，我希望能尋覓到一位與我共度餘生的人。」而他開出的條件並不困難，包括20到28歲的單身女子，居住地點不能離他家太遠，最好也是愛動物的人，若吃素更加分；但他也列出幾個禁忌，太愛吃醋或想徹底掌控關係的人，以及虛偽、繁殖動物者以及獵人都請不要來應徵。

網站中還附有幾個推薦人，但看起來並沒有幫到考恩。其中，他的前女友就寫道，「他愛工作更勝過我」。他的母親則說，「如果這愚蠢的網站不能幫考恩找到女友，我不知道還有什麼能。」