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下班就失聯！4類型同事　公認「出事秒挖八卦」最討厭

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職場、上班、工作示意圖。（圖／達志影像）

▲網友一致認為職場上最討厭遇到八卦的同事。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

職場上最怕遇到哪種地雷同事？在醫護單位工作的林姓網友於臉書「爆廢公社」PO文詢問，「以下這幾種人，大家最討厭哪一種呢？」並列出4種類型的人選，沒想到網友們都一致認為「一出事就立刻來挖八卦」的類型是最無法接受。

林姓網友列出來的地雷同事第一型是，下了班就不看公司的LINE，甚至連被TAG也不理，除非直接打電話；第二型是平常傳訊息都沒回應，一出事就來挖八卦，還會四處放送，接著又不讀不回；第三型是各種訊息都不回覆，要聯絡也不知道上哪找人；第四型則是告別單身就鬧失蹤，下次出現就是分手後。

▲上班族,失業,工作壓力,職場,煩惱。（圖／達志／示意圖）

▲職場上如果遇到合不來的同事，上班就會容易感到不快樂。

「我遇到的同事屬於第一類型。」林姓網友坦言，有事情卻找不到人，還要其他人幫忙處理真的很無言。不過，看完PO文的網友大多都覺得第二類型才讓人最無法接受，「當然是2啊，其他都屬於私人空間」、「我也是下班不回公司訊息的人」、「只有無法接受2，1的話畢竟都下班了，真的有急事就打電話吧。」

其實，要如何在職場獲得好人緣，首先必須先停止抱怨，《ETtoday新聞雲》先前曾整理出成為好同事的8大特質，包含停止抱怨、會溝通、良好的關係是基本、適時回應老闆、絕對不要踩地雷、用主管的角度看待事情、積極學習新知，以及對工作保有熱忱。

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關鍵字：爆廢公社,職場,同事

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