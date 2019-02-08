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初四北返車潮　下午這8路段會壅塞！國5恐塞到午夜

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▲▼國1北上349.2k，6小客車追撞事故回堵約6k。（圖／高公局提供）

▲今天上午在國1北上349.2k處有6小客車追撞事故造成回堵。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今（8日）天是大年初四，一早就陸續出現南、北向車潮，高公局預估，中午過後南向車潮可望陸續紓解，但國道1號及國道3號北向將實施高乘載管制，管制前將有一波北返車潮，有8個路段可能出現壅塞。另外，國道5號北向下午同樣實施高乘載，預計車潮要到午夜後才能疏解。

高公局指出，昨日初三國道全日總延車公里為140.4百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）之1.6倍，並為歷年之最高交通量，其中北上為72百萬車公里，為平日年平均（43百萬車公里）之1.6倍，而今日約從9時起開始陸續出現南、北向車潮，國1南下高架中壢轉接道-楊梅端、湖口-新竹、北上永康-安定、西螺-北斗、南屯-台中系統、國3南下土城-鶯歌系統、北上關廟服務區-新化休息站、龍井-沙鹿，以及國5北上宜蘭-坪林等路段較為壅塞。截至上午11時，國道總延車公里為46.1百萬車公里，預估本日總延車公里為136百萬車公里。

▲▼國3南向59.8K埔頂隧道內線2小車追撞事故回堵9K。（圖／高公局提供）

▲今天上午在國3南向59.8K埔頂隧道內線，2小車追撞事故造成回堵。（圖／高公局提供）

高公局表示，中午過後南向車潮可望陸續紓解，惟因13時-18時將實施國1及國3北向高乘載管制，管制前將有一波北返車潮，預計下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-竹北及國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪等路段均可能出現車多壅塞現象

另外，國5於14時-21時實施北向高乘載管制，預期北向宜蘭至坪林路段車多壅塞，並可能持續至午夜後才能疏解。高公局建議用路人多利用替代道路避開壅塞路段，或透過高公局旅行時間系統查詢避開壅塞時段；出發前並可收聽警廣、利用高公局1968網站或App查詢最新國道路況。

ET快訊
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關鍵字：高公局,塞車,國道

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