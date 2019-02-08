政府推智慧生活APP　協助民眾即時掌握空品及交通狀況

▲國道、高速公路內側車道為超車道。（圖／高公局）

記者徐政璿／台北報導

行政院表示，春節連假期間，民眾在拜年、走春或出外旅遊時，可多加利用政府所推出的「環境即時通」、「UMAJI」（提供旅運規劃、交通資訊等服務）及「國5藍牙資訊推播」等APP，即時掌握空氣品質及交通狀況，讓民眾在春節連假享受好空氣、快速規劃搭乘大眾運輸工具，避開塞車路段，歡樂過好年。

行政院指出，透過前瞻基礎建設計畫，環保署已在全國建置3,300個空氣品質感測器，加上原有的空氣品質標準監測站，每天大量收集數據，同時也建置「環境即時通APP」，不僅可查詢全國各地即時空氣品質，也可預測未來3天的空氣品質狀況，方便敏感體質的民眾事先避開空氣品質不良地區。至明（109）年底，預計建置1萬多個空氣品質感測器，此外，民間也將設置1萬個空氣品質監測點，透過政府與民間協力，打造空氣品質物聯網，將可清楚分辨空污來源，並配合政府即時遏止與加強稽查作業，讓台灣的空氣品質更好。

行政院表示，除空氣品質預測，政府為提供民眾更便利的智慧生活體驗，於雙北及宜蘭等地區打造智慧交通應用場域。使用大眾運輸的民眾，可下載「UMAJI APP」，除可查詢即時路況，也整合客運訂位、付費、取票及上車驗票等服務。未來將擴充英日韓等多語化服務，並擴大整合高鐵、台鐵、捷運套票、地區公路客運與市公車、計程車，乃至租車等共享運具，服務範圍亦將逐步推展至全台。

行政院進一步表示，開車出遊的民眾，可下載「國5藍牙資訊推播APP」，行駛於北宜路廊時，只要開啟藍牙功能及APP，即可接收推播的交通資訊，獲得更精確的交通現況並預估旅行時間。