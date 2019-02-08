　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經營自己名聲不要什麼都顧　掌握3個重要項目得分就好

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲身處在社群媒體發達時代，每個人都可以當自己的公關，利用社群平台管道經營自己。（圖／達志／示意圖）

文／遠流出版提供

名聲遊戲中有三個關鍵「骰子」：行為（behaviors）、人脈（networks）、宣傳論術（narratives）。

第一顆骰子就是你的行為，別人會根據你的行為來決定他們對你的期望。在商場上，若你永遠能在三十天內付清貨項，你的名聲一定很好。如果你開會老是遲到，大家也會因此調整對你的期望，他們還會告訴別人你動不動就遲到，而且反正你一定遲到，所以大家也跟著晚到；或者，如果跟你開會的人特別重視守時，那他們可能就直接找別人來開會了。

若名聲只受到「行為」單一因素的影響，事情就簡單多了，偏偏現實並非如此。早在柏拉圖時期的哲學家就思考過一個矛盾的怪現象：有些人明明爛人一個，但名聲卻很好。許多執行長抱怨自己公司無法享有應得的名聲，投資人都不知道自家公司真正的價值；另有些公司卻可以「名過其實」。現在的這個世界充斥著「後事實」或「後真相」，令人無所適從，但就名聲而言，「他人眼中對你的觀感」才是真正的關鍵。你的名聲和他人對你的評論是連在一起的，簡而言之，你的名聲並非反映真實的你，而是反映出別人眼中的你

原因是，你的名聲會在人際網絡當中不斷流傳，你把時間投資在什麼樣的人脈，以及你如何建立人脈，都會讓你的名聲大不相同。用膝蓋想也知道，不管是現實生活或是網路世界裡，我們結交的朋友很大程度地反映了我們是怎麼樣的人，所以如果你沒有正確的人脈，你做什麼都很難獲得肯定，更難樹立應有的名聲。二○一○年墨西哥灣漏油事件發生後，BP才發現他們在美國孤立無援－本書稍後會說到，這家英國公司在白宮居然沒有人脈！

我們再來看幾個沒有人脈的下場：假設你是作家，缺乏人脈因此找不到出版社幫你出書，後來你千辛萬苦自費出版，又沒有人幫你寫書評；或者你是個才華洋溢的演員，但沒有人脈所以得不到角色；又或者你是個畫家，但沒有人脈所以連畫展都開不了。這就是為什麼在創意產業當中，優秀的人才都需要經紀人，以便拓展人脈，引領他們結識出版社、製片商和畫廊。

綜合前面所說，我們的行為會初步塑造我們的名聲，然後名聲再進入我們的人際網絡流傳，接著，這場名聲賽局的第三個關鍵就是傳播出去的訊息。在現今這個世界，我們就是自己的公關；臉書、IG、推特都是我們的管道，有些人還會透過專業的年報、部落格和網站宣傳自己。因此，我們如何善用宣傳論述，更會深刻影響我們的名聲。

《名聲賽局》（圖／遠流出版提供）

★本圖、文經遠流出版授權，摘錄自大衛‧瓦勒、魯柏．楊格《名聲賽局：個人、企業、國家如何創造與經營自己的名聲》一書

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
好市多必買「4大天王+超值神物」曝光！網讚：繼續繳會費
即／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！「封麥演唱會」中斷跑下台
大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲
初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！145組大紅包等你兌

關鍵字：名聲,社群,網路,名聲賽局,書摘,遠流出版

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

很累但硬撐「多看一集」　可能是「晚睡強迫症」！

大年初五迎財神！轉運撇步必看　開門開窗+凌晨3點最合適

手做「環保範本書」教分類！　內湖婆婆當志工25年：是使命

經營自己名聲不要什麼都顧　掌握3個重要項目得分就好

靠洗臉就能變漂亮！　食藥署：關鍵因素是水溫

團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網驚太神

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

短命+外表看來較老　獼猴實驗：「限制熱量」是最強美容術

過年全台瘋彩券！但你知道「刮刮樂」、「槓龜」英文怎麼說嗎？

【瑪法達談星】02.06~02.12　難得全數星象都「正向吉兆」

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

華航機師來真的！交檢定證 = 罷工　松山已收超過20份 結束時間看資方

怒控華航「最硬斗董座」違法亂紀！　空服員工會聲援罷工：何煖軒下台

太累！才剛執勤完就趕來挺罷工　華航機師突倒地「我剛睡著」

很累但硬撐「多看一集」　可能是「晚睡強迫症」！

大年初五迎財神！轉運撇步必看　開門開窗+凌晨3點最合適

手做「環保範本書」教分類！　內湖婆婆當志工25年：是使命

經營自己名聲不要什麼都顧　掌握3個重要項目得分就好

靠洗臉就能變漂亮！　食藥署：關鍵因素是水溫

團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網驚太神

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

短命+外表看來較老　獼猴實驗：「限制熱量」是最強美容術

過年全台瘋彩券！但你知道「刮刮樂」、「槓龜」英文怎麼說嗎？

【瑪法達談星】02.06~02.12　難得全數星象都「正向吉兆」

懷念！10年前「蒸的大亨堡」無敵好吃　網淚憶：吃起來有澎鬆感

設有無人炮塔　俄T-14「阿瑪塔」坦克研發完畢今年開始檢測

獨／680萬再入住永和　RUBY：有美食之外、人情味更美

地獄朝鮮！　韓國財團經濟體釀88世代「七棄」悲歌

SBL明星賽／本土洋將威力依舊　蔡文誠紮實出擊

SBL明星賽／最大咖洋將梅奧　神射領銜白武士飆分

福斯「金龜車沙灘電動版」預告曝光　日內瓦車展亮相

「後詹皇時代」　東區列強軍備競賽爭東冠

嚴重大傷復原路漫長　星海哥需要多點時間適應

全球最高薪女CEO年賺105億　靠Bet365賺鈔票疊起來可超越101

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

女大生回兩句話　詐騙集團傻住：..

通水管被收8700元　網：通1..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

曾放送裸美照　無敵小恩恩爆與有..

湯勺抖一下！肉比麵多2人對看笑..

正確拜財神5步驟...財運滾滾..

有房有車！185男相親交往最多..

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／福建非洲豬瘟解除封鎖

離台灣最近的福建全省3起非洲豬瘟疫情已於7日全部解除封鎖，恢復為「非疫情」省份。福建省非洲豬瘟防控應急指揮部指出，全省各級各有關部門要圍繞「人、車、豬、肉、料」五大環節構建閉環的防控措施，組織展開五大專項行動，防止疫情再次發生。

物聯網裝置製造商的新資安義務

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千　產險：錯，高山症照賠

陸直播新規　女主播禁穿情趣制服

治國豈能靠網紅？

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

好市多必買四天王還有最超值神物

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視」

即／初四大樂透號碼出爐！145組大紅包等你兌

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

小偷摸黑上床戰　人妻：比老公久

即／大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面