經營自己名聲不要什麼都顧　掌握3個重要項目得分就好

▲身處在社群媒體發達時代，每個人都可以當自己的公關，利用社群平台管道經營自己。（圖／達志／示意圖）

文／遠流出版提供

名聲遊戲中有三個關鍵「骰子」：行為（behaviors）、人脈（networks）、宣傳論術（narratives）。

第一顆骰子就是你的行為，別人會根據你的行為來決定他們對你的期望。在商場上，若你永遠能在三十天內付清貨項，你的名聲一定很好。如果你開會老是遲到，大家也會因此調整對你的期望，他們還會告訴別人你動不動就遲到，而且反正你一定遲到，所以大家也跟著晚到；或者，如果跟你開會的人特別重視守時，那他們可能就直接找別人來開會了。

若名聲只受到「行為」單一因素的影響，事情就簡單多了，偏偏現實並非如此。早在柏拉圖時期的哲學家就思考過一個矛盾的怪現象：有些人明明爛人一個，但名聲卻很好。許多執行長抱怨自己公司無法享有應得的名聲，投資人都不知道自家公司真正的價值；另有些公司卻可以「名過其實」。現在的這個世界充斥著「後事實」或「後真相」，令人無所適從，但就名聲而言，「他人眼中對你的觀感」才是真正的關鍵。你的名聲和他人對你的評論是連在一起的，簡而言之，你的名聲並非反映真實的你，而是反映出別人眼中的你。

原因是，你的名聲會在人際網絡當中不斷流傳，你把時間投資在什麼樣的人脈，以及你如何建立人脈，都會讓你的名聲大不相同。用膝蓋想也知道，不管是現實生活或是網路世界裡，我們結交的朋友很大程度地反映了我們是怎麼樣的人，所以如果你沒有正確的人脈，你做什麼都很難獲得肯定，更難樹立應有的名聲。二○一○年墨西哥灣漏油事件發生後，BP才發現他們在美國孤立無援－本書稍後會說到，這家英國公司在白宮居然沒有人脈！

我們再來看幾個沒有人脈的下場：假設你是作家，缺乏人脈因此找不到出版社幫你出書，後來你千辛萬苦自費出版，又沒有人幫你寫書評；或者你是個才華洋溢的演員，但沒有人脈所以得不到角色；又或者你是個畫家，但沒有人脈所以連畫展都開不了。這就是為什麼在創意產業當中，優秀的人才都需要經紀人，以便拓展人脈，引領他們結識出版社、製片商和畫廊。

綜合前面所說，我們的行為會初步塑造我們的名聲，然後名聲再進入我們的人際網絡流傳，接著，這場名聲賽局的第三個關鍵就是傳播出去的訊息。在現今這個世界，我們就是自己的公關；臉書、IG、推特都是我們的管道，有些人還會透過專業的年報、部落格和網站宣傳自己。因此，我們如何善用宣傳論述，更會深刻影響我們的名聲。

★本圖、文經遠流出版授權，摘錄自大衛‧瓦勒、魯柏．楊格《名聲賽局：個人、企業、國家如何創造與經營自己的名聲》一書

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