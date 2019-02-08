扒衣襲陪酒女胸！還強扯內褲摸下體　色男：我有給200元

▲小花遭到鄭男強行脫衣摸胸及下體。（圖／示意圖，無關本案／記者張一中攝）

地方中心／台南報導

一名鄭姓男子日前到小吃店飲酒作樂時，看上了坐檯的小姐「小花」（化名），於是給了她200元後，竟沒有經過對方同意，就強行扒開她的洋裝襲胸，甚至強脫掉她的內褲撫摸下體。小花趁隙逃出狼爪後，趕緊打電話向男友哭訴。隨後，小花的男友糾眾找到鄭男，並將他從車上拖下來毆打出氣，事後兩人都被警方依法送辦。

判決指出，鄭男於2017年4月間，和朋友到一家小吃部唱歌喝酒，並於席間看上了陪酒小姐小花，一時色心大起，給了她200元後要求摸胸，儘管對方沒有回應，他仍是強行扯下小花的洋裝、胸罩襲胸得逞，接著甚至還脫下她的內褲強摸下體，甚至在小花激烈反抗時，還狠狠打了她的左臉一巴掌，行徑相當誇張。

▲小花的男友氣得撂人毆打鄭男。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

小花趁隙逃出後，趕緊打電話向男友求救，而她的男友聽到後，也氣得撂人到小吃部前，將鄭男從計程車上拖下來狠狠暴打，雙方因此爆發激烈衝突，而路過的民眾見狀趕緊報警，隨後雙方都被警察帶回警局移送法辦。

鄭男辯稱，有給小花200元，是在有取得對方同意的情況下才摸胸的。對此，台南地院不採信其說詞，認為當時小花已經有企圖推開他，並明確表示拒絕，因此依強制猥褻罪判鄭男10月徒刑。此外，小花的男友也被依傷害罪判刑3月，可上訴。