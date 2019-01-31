男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

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高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行；檢方目前已經將這名老師依加重強制性交罪提起公訴。由於教育局原僅對園方減招及6千元裁罰引發各界不滿，因此今再宣布因園方管理疏失情節嚴重，幼兒園停辦3年以示處分。

▲猥褻女童的男大生道歉。（圖／記者吳奕靖翻攝）



針對幼兒園狼師猥褻幼童案，高雄市教育局一開始表示，從2018年5月事發後，立即在8月份對校方做出行政裁罰，對園方做出減招處分，並對狼師裁罰6千元罰鍰，但引起極大反彈。

教育局30日再次到園查察認定，園方管理疏失情節嚴重，裁罰該園停辦3年，但考量現有幼生受教權，自2019年8月1日起停辦，同時也要園方在後續確實確認所有幼生安置狀況。另外也提供學生諮商輔導中心資源輔導幼生，及必要法律相關協助。

回顧案情，監視器畫面拍下男大生棉被下擺動臀部、將臉埋入女童下體等不堪畫面，讓受害女童家屬看了相當心碎。檢方指出，教室內有監視器，但男大生為了滿足一己性慾，多次對女童們強制猥褻，根本把她們視為玩物，惡性重大，且也未能與被害者家屬達成和解，予從重量刑。

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