「毛巾勒死」3個月大女嬰！狠父母被起訴　檢再追：大兒子死因不單純

地方中心／嘉義報導

嘉義一名黃姓父親因3個月大的女兒一直哭，竟然以衣架毆打，再用毛巾緊緊勒住脖子，導致她送醫不治；一旁的丁姓妻子全程觀看，卻冷眼未上前制止。嘉義地檢署偵查終結，除了該案之外，同時也往前追查到原來他們的大兒子死因不單純，依殺人罪和過失致死將2人提起公訴，並建請法院從重量刑。

▲女嬰遭虐致死，追出大兒子死於非命的案外案。（圖／記者翁聖勳翻攝）



檢方調查，經解剖發現女嬰除了明顯營養不良，頭部還有鈍器之外的傷；從她的體重來看，出生時為2620公克，但死亡時卻只有2700公克，這3個月期間僅增重80公克，黃姓夫妻顯然沒有按時餵奶，導致女嬰發育不良，長期處在飢餓狀態。

另外檢方還查出，原來黃姓夫妻在先前已經生育過小孩，女嬰是他們的第3個小孩，其中大兒子也死於非命；從解剖報告中可以判定，大兒子是因為搖晃症候群致死，黃姓夫妻為了安撫哭鬧的男嬰，居然大力搖晃，甚至還害他撞擊到金屬門框，導致腦傷口吐白沫、身體癱軟，最後搶救後不治。

另外，黃姓夫婦的第2個女兒也因溢奶噎死，是否涉嫌照顧不當，將分案調查。檢方表示，黃姓夫妻應對孩子盡照顧、保護的義務，卻反而對他們施以暴力行為，且前後3個，根本對生命價值抱持輕蔑態度，實非可取，因此依殺人罪和過失致死罪對黃姓夫妻提起公訴。

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