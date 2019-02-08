「光纖之父」遭兩度退學　用一根「玻璃絲」開闢大陸通信

▲趙梓森被譽為「中國光纖之父」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸第一條光通信在武漢開通，這個在過去被視為「不可能的任務」，被「光纖之父」趙梓森給破解。外界視他為天才、學霸，不過趙梓森虛心表示，自己是個早產兒，智商不高、記憶力不好，甚至常常生病；小學時需要背誦的科目通通不及格，唯獨數理成績優異。

趙梓森在1976年拉出了第一根石英光纖，6年後又製造出第一條光通信，為大陸開啟光纖數字化的「通信新時代」。現年86歲的他，是個和藹可親的阿公，不僅專精數理，對音樂也很有熱情，他說求學時期幾乎每天拉小提琴，直到年紀大了手指靈敏度降低才放棄，改聽音樂欣賞就好。

▲趙梓森曾說，「我高興的是百姓能用中國的光纖打電話。」

趙梓森謙虛的說，自己並沒有大家想得如此優秀，「因為喜歡做模型飛機，所以理科方面都學得要好一點」，也因為偏科太過嚴重，只能念很差的高中，大學也不敢填心目中的理想學校。但他漸漸了解自己要的是什麼，歷經2次退學和2次參加高考後，最後順利就讀上海交通大學電機系的電信專業。

趙梓森畢業後當上老師，偶然聽說美國正在研究光纖通訊，便立刻去圖書館查閱相關資訊，心中閃過一個念頭「這就是我要做的」。然而在40多年前，大家對「用玻璃絲通訊」仍抱著懷疑的態度，直到趙梓森團隊拉出一根17米的玻璃細絲的消息傳出，才讓外界為之震驚。

▲趙梓森團隊在1976年3月拉出一根17米的玻璃細絲，為大陸第一根石英光纖。

大陸第一條實用化的光纖通信線路1981年在武漢開通，正式進入光纖數字化通信時代，5年後老百姓也開始用光纖打電話；在趙梓森與許多專家不斷努力下「光谷（武漢東湖新技術產業開發區）」也隨之誕生。

從「一束光」到一座「創新城」，「光谷」成為大陸唯一的光電子信息基地，它不只是一座紀念碑，更是武漢光通信的紀念碑。談到今日的成就趙梓森說，「叫我光纖之父也好，叫我什麼都好，那都是外加的光環，我高興的是百姓能用中國的光纖打電話」。