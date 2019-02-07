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女大生調身體吃偏方　腹部皮膚發黑「砷中毒」！

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▲腹痛示意圖。（圖／公關提供）

▲女大生因身體不適到私人醫院看診。（示意圖，非當事人／公關提供）

大陸中心／綜合報導

武漢漢口一名21歲胡姓女大生身體不適，1月初在家人陪同下到一間私人醫院看診，沒想到食用偏方1個月之後，不僅皮膚變黑，面積也擴散得越來越大。事後，胡姓女大生到武漢市職業病防治院檢查，發現原來是砷中毒。

該院衛生檢驗科指出，女大生的尿砷檢驗結果異常，經過初步診斷發現體內含砷偏高。隨後，該院也特地為這名胡姓女大生作了複測來確認，結果和首次檢測一致，尿砷濃度高達1.6mg／L，而一般尿砷中毒參考值為0.3mg／L，檢測數值已超出了整整5倍多，確定屬於砷中毒患者。

▲▼胃不舒服。（圖／CFP）

▲胡姓女大生吃了幾天的偏方之後，腹部皮膚變黑的面積逐漸擴散。（示意圖／CFP）

胡姓女大生提到，1個月前因為情緒較為低落，加上身體不適需要調養，便跟著媽媽到熟人開的診所看病，當時院方配製了的中藥偏方，其中有黃色粉末，成分不詳，「只說吃完就會好」。不料吃了幾天的偏方，發現腹部皮膚大面積變黑讓她感到害怕，因此和家人到別家醫院看皮膚科。

當時醫生表示，「這皮膚不疼不癢，也沒甚麼病變現象，應該要去做毒性檢測。」經醫生介紹，胡姓女大生才輾轉到市職業病防治院做檢查，進而被檢驗出為砷中毒。

武漢市職業病防治院的醫師向婷婷指出，根據醫學檢驗，患者因服用了成分不詳的中藥偏方，屬於低劑量、長期攝入中藥而引起的慢性砷中毒，導致皮膚改變，臨床表現確診為慢性砷中毒。這種長期吃偏方、低劑量的砷中毒病例，臨床表現特異性不明顯，容易被患者忽略，也容易導致誤診，如果任由發展不及時治療，將對患者的肝腎造成嚴重損害。

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