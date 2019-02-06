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共享化妝間供高檔品牌補妝　眼影、口紅共用遭質疑衛生

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▲武漢0.6坪共享化妝間　1.8萬知名美妝「用到見底」網驚：衛生嗎？（圖／翻攝自梨視頻）

▲化妝間裡擺的都是知名品牌的美妝和保養品。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

武漢東湖高新區的光谷K11購物中心近日出現第一間「共享化妝間」，裡頭陳列著各種知名美妝供人使用，總價值將近4000元（台幣約1.8萬元）。雖然有不少消費者覺得很新鮮，但還是有網友看見「用到見底」的化妝品，甚至連口紅都有，驚訝質疑「這樣衛生嗎？」

這一間如同個人KTV的紛紅色化妝間既美觀又便利，0.6坪大的空間提供了隔離、粉底、眼影、口紅等應有盡有；而這些彩妝和保養品來自許多知名品牌，像是DIOR、TOM FORD、GIVENCHY、NARS、ColourPop、Curel、蘭芝等等，種類相當豐富，讓那些為了趕出門或需要補妝的女孩們能有一個私人空間化妝。

▲武漢0.6坪共享化妝間　1.8萬知名美妝「用到見底」網驚：衛生嗎？（圖／翻攝自梨視頻）

▲粉紅色的外觀相當吸引人。

不過這化妝間可不是完全免費的！門口上貼著使用步驟和二維碼，消費者需透過掃描二維碼進行註冊。共享化妝間會依照化妝時間的長短來收費，共分為4個檔次，除15分鐘的首次免費使用外，第一檔為28元人民幣(後同)，可使用15分鐘；第二檔需支付38元，限時25分鐘；第三檔為48元，限時35分鐘；而最貴的檔次為58元，限時45分鐘。

▲武漢0.6坪共享化妝間　1.8萬知名美妝「用到見底」網驚：衛生嗎？（圖／翻攝自梨視頻）

▲化妝檯、鏡子、椅子、垃圾桶一應俱全。

共享化妝間的設計十分貼心，當消費者進入化妝間後，入口門上原本透明的玻璃就會轉變為霧狀，保護使用者的隱私。而根據梨視頻報導，有民眾認為，共享化妝間雖然是一個不錯的想法，但對於自己來說不太能接受，「比如口紅，很多人一起使用覺得不太衛生。」；但也有人給予好評認為，「假如有甚麼緊急事，或需要見甚麼重要人時，可以進去補個妝或重新化妝，這是一個很好的設計。」

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關鍵字：共享化妝間,美妝,保養品,武漢,東湖高新區,光谷K11

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