降低全球通信成本　鄔賀銓：中國1公里光纖比1公里麵條還便宜

▲中國光纖40年來進步許多，1公里甚至只要新台幣約178元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

為了慶祝改革開放40周年，大陸中國工程院25日舉行座談會，該院院士鄔賀銓在會中表示，「40年前，我們的通信還沒有光纜的，而現在我們的光纖，1公里的價格比1公里的麵條還便宜」。

中國著名通信專家鄔賀銓指出，「1978年時，我們的通信都是模擬的，傳輸技術也是模擬的電纜；我們的專家曾把電纜做成了全世界最大容量的系統，有4380路；而現在，我們的光纖已經是它的1300多倍了；中國光纖把整個世界的通信成本降了下來，10年前一根光纖1公里大概要賣2000元人民幣（約新台幣9000元），現在只賣40元（人民幣，約新台幣178元），如果按單位長度算，光纖比麵條還便宜。」

談起40年來的進步，該院醫藥衛生學部的院士趙鎧指出，中國從1978年開始實施兒童計畫免疫，國家經費持續擴大，服務體系也逐漸完善；2000年時，已經沒有了小兒麻痺，2006年更沒有了白喉的病例報告；2014年乙型（B型）肝炎15歲以下人群的攜帶率也已下降到了0.94%，「40年來，傳染病控制工作取得很大的成績。」

▼大陸中國工程院官網。（圖／大陸中國工程院官網）

